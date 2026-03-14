Стал известен срок дисквалификации футболиста "Оренбурга"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решение по дисквалификации полузащитника "Оренбурга" Евгения Болотова.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Григорьянца, Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России.

- Матч "Крылья Советов" — "Оренбург". Рассмотрели удаление футболиста гостей Евгения Болотова за серьезное нарушение. Решение — дисквалификация на два матча Кубка России, - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России самарские "Крылья Советов" одержали победу над "Оренбургом" со счетом 2:0 - полузащитник оренбуржцев Евгений Болотов получил красную карточку.

Всего в текущем сезоне Болотов вышел на поле в 23 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

