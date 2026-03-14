Легионер костромского "Спартака" заявил о желании выйти с командой в РПЛ

— Для меня это большая честь и испытание. Я горжусь тем, что стал частью костромского "Спартака", и верю, что у нас получится сотворить историю!
В "Спартак" я пришёл с чёткой целью — достигать новых высот, а именно — выйти в РПЛ, - цитирует Саппу "Чемпионат".
Даниэль Саппа выступает за костромской "Спартак" с января текущего года - во второй части сезона голкипер вышел на поле в двух встречах и пропустил четыре мяча. Ранее Саппа был игроком "Эстудиантеса", "Бельграно", аргентинского "Арсенала", а также выступал в чемпионате Чили за "Палестино" и "Икике". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего аргентинца в 250 тысяч евро.
По итогам 23 сыгранных туров костромской "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.