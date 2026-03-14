Геркус высказался о предстоящем матче "Балтика" - ЦСКА

- С "Балтикой" ничего страшного не происходит. Видим работу тренерского штаба. Да, побед нет, но это "Балтика". Там нет миллионов.
ЦСКА фаворит, несмотря на то, что они пропускают. Посмотрим, сможет ли "Балтика" продолжать удивлять. Команде Челестини нужно возвращаться в гонку за медали. Амбиции у них серьезные.
Игра с "Динамо" была неплохая, она не отражает счет. Команда смотрелась прилично, - приводит слова Геркуса Metaratings.
Сегодня, 14 марта, калининградская "Балтика" на домашнем стадионе сыграет с ЦСКА в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. В первом круге красно-синие одержали домашнюю победу над калининградцами - 1:0.
По итогам 20 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками. Балтийцы на данный момент располагаются на пятой строчке с 36 баллами в своем активе. В весенней части сезона обе команды не смогли одержать ни одной победы в чемпионате России.