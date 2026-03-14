В руководстве "Акрона" высказались о последних результатах команды

- Есть ли уверенность, что команде удастся преодолеть кризис? Сто процентов. Мы не раз доказывали, что можем и умеем это делать.
Только коллективный труд, совместная работа и вера в себя дадут положительный результат, - цитирует Клюшева "Матч ТВ".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 3:4, по ходу встречи тольяттинцам удалось отыграться со счета 1:3. В 19 туре чемпионата России "Акрон" на выезде уступил всухую "Оренбургу" - 0:2.
По итогам 20 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.