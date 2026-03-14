Губерниев назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 21 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Губерниева, "Зенит" является фаворитом в матче со "Спартаком".

- Думаю, что "Зенит" — фаворит. "Спартаку" придется сложно. Хотя с атакующей точки зрения вроде бы "Спартак" неплох. Но думаю, что "Зенит" выиграет, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сегодня, 14 марта, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. В первом круге команды сыграли вничью в Москве - 2:2.

По итогам 20 сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками, красно-белые занимают шестое место с 35 баллами.

