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Сергей Хусаинов: сложно забыть слова Егорова про Москалёва "судил по понятиям". Но ЦСКА - "Зенит" - лучший его матч
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал работу Владимира Москалёва на матче ЦСКА - "Зенит" (2:0) и назвал "армейцев" самой играющей командой лиги.
- Как вы знаете, по одному матчу нельзя судить ни об уровне команды, ни о классе футболиста. Аналогично и по уровню судьи. В современной российской истории было много моментов с самыми разнообразными претензиями к арбитрам. Часть этих претензий была оправдана, часть – нет.
И всегда возникают сомнения: потянет судья этот матч или нет. Всегда считал и продолжаю считать, что в день игры нужно взять и собраться. Забыть всё плохое, сосредоточиться только на футболе и постараться оправдать оказанное вам высокое доверие.
Был ряд критичных материалов в СМИ, в которых напоминалось, что Владимир Москалёв был дисквалифицирован, некоторое время не судил. Помню также слова руководителя судейства в стране Александра Егорова, которые на самом деле сложно забыть: «судил по понятиям». Оказывается, что можно судить не по правилам, а по понятиям.
Так вот, возвращаясь к сегодняшнему матчу. Да, Москалёв человек. И «стартовая лихорадка», особенно на таком фоне, может присутствовать. Но с первых минут он старался быть близко к игровым моментам, был дипломатичен, не стремился сразу наказывать игроков желтыми карточками. Тем самым выдерживал высокий уровень допуска. Но в то же время контролировал единоборства, не допуская агрессивных либо намеренно травмоопасных действий по отношению друг к другу.
Лично я считаю, что на сегодняшний день это его лучший матч в карьере судьи. Своими действиями не вмешивался в ход игры. Не выказывал своими решениями симпатий какой-либо из команд. И был очень внимателен. Остаётся пожелать одного: так бы в каждой игре.
- Именно про работу Москалёва ранее Егоров сказал «судил по понятиям»?
- Да, именно. Тогда ваши коллеги обратились к руководителю судей, и мы услышали такую трактовку работы судьи. Если напомнить, тогда вначале защитник «Зенита» Бронислав Иванович в единоборстве в штрафной площади наступил на ногу спартаковскому нападающему. Тогда судья был рядом и не свистнул очевидное нарушение. А в конце матча – уже спартаковец играет, как бы сказали в хоккее, «высоко поднятой клюшкой». Да, он выбивает мяч, но в продолжении эпизода, поскольку игрок «Зенита» пытается сыграть головой, и попадает ногой ему в голову. Тогда была аналогичная ситуация – судья Москалёв никак не отреагировал на эпизод. И когда к Александру Егорову обратились за пояснениями, он высказался: «Судья молодец. Команды довольны. Отсудил по понятиям».
Там в первом случае был очевидный пенальти, а во втором эпизоде – опасная игра. Тут по идее должна была быть желтая карточка за опасную игру с возможностью, но без явного намерения нанести травму, также свободный удар из пределов штрафной. Прямой грубости, что наказывается штрафным ударом, тут не было.
Я к чему? Тогда и появилось это выражение «по понятиям». И это крайне неприятный подход: что помимо правил игры, может быть и «понятийный» подход к судейству. Считаю, что нам не стоит проводить такие эксперименты. Гораздо правильнее и логичнее смотреть на футбол так же, как это делают и во всём остальном футбольном мире.
Если же вернуться к последней игре Москалёва, – да, тут можно сказать, что Бекао уже после получения желтой карточки умышленно топчет в центре поля Артём Дзюбу. И что это скорее правильно считать намеренным, тактическим фолом. И тут всё же нужно было давать вторую желтую. И если бы на этот матч приехал судить арбитр не из нашей страны, и судил бы матч как Лигу Чемпионов или Лигу Европы – это, скорее всего, была бы вторая желтая карточка.
В начале матча также был один эпизод, когда также должна была быть желтая карточка. Игрок «Зенита» выходит из штрафной площади, и, если не ошибаюсь, Ахметов в жестком подкате сначала выбивает мяч, но потом очень жестко врезается в стопу. Нарушение было зафиксировано. Но по идее такая игра была опасна, поскольку можно было нанести очень серьёзную травму игроку. И футболист мог надолго выбыть.
Кстати, ведь схожая ситуация была и на самом Ахметове, когда его унесли с поля. Его в эпизоде придержали. Был захват руками, и он не успел сгруппироваться. И при падении получил перелом руки. Игрок ЦСКА выпал надолго, но и тут также ограничились штрафным ударом. Тут наказание за совершенное действие не соответствует тому, что было совершено.
Но это вопросы к судье, если подходить к нему с позиции гораздо более жестких требований. Когда мы уже считаем, что на поле играют не просто любители, а скорее гладиаторы, которые контролируют каждое своё движение и действие. Тут же по эпизоду со стороны арбитра в адрес нарушителя была воспитательная беседа.
Я почему на это обращаю внимание? Дело в том, что первые свои шаги в судейском ремесле лично мне достаточно хорошо запомнились. Штирлиц утверждал, что лучше всего запоминаются последние фразы – не буду спорить. Но и первые также имеют важное значение.
В советское время у нас в Сочи был сбор для арбитров высшей лиги. Если не ошибаюсь, это был февраль 1987 года. На это сбор приехали два приглашённых Николаем Латышевым судьи-инспектора из ФИФА. Эти инспектора смотрели наши контрольные игры, а вечером, как обычно, было обсуждение увиденного.
Один из приглашённых, Фарук Боуза, родом из Сирии и представляющий Азиатскую конфедерацию футбола. Он хорошо знал русский язык, поскольку учился во Фрунзе на военного летчика. И вот, при обсуждении одной из игр, он спрашивает: а чего это вы несколько раз по ходу матча свистнули, подбежали и что-то объясняете игрокам?
И судья поясняет: «Я делал это, поскольку не хотел, чтобы игроки не выходили за рамки правил игры».
– Но подождите, – говорит Фарук. – Это ведь профессиональные клубы? И они знают, что они делают. По идее, так стоит делать на уровне юношей либо любителей. Там, где ещё только учатся играть. Тут же мы имеем дело с профессионалами. И они эти действия совершают умышленно. Они точно знают, что они делают. И тут, по идее, арбитр не должен так легкомысленно относиться к выполнению своих обязанностей. Но это если говорить о планке для арбитра, который будет судить на высшем уровне, например, в еврокубках, чемпионатах мира и так далее.
Что же касается самого матча ЦСКА – «Зенит»: не могу не отметить то, что бросается в глаза тактика, исполнительское мастерство и, что гораздо важнее, готовность в игре выполнять свои игровые функции. Одно дело, когда наши ведущие, элитные клубы играют против более слабых на их фоне соперников в РПЛ. И выходят с настроем на матч примерно: «Ну вот, сейчас, ещё чуть-чуть – и мы их додавим». И не ожидают никакого серьёзного сопротивления, тем более – активного со стороны соперника. И тут представители элитных клубов в этих облегчённых условиях позволяют себе дольше «общаться с мячом», играть неспеша, перебирать с ноги на ногу, искать и выбирать направление продолжения атаки.
И увы, многие настолько к такому неспешному футболу в РПЛ привыкают, что, когда выходят на матч совсем другого уровня… Я ведь даже не о еврокубках говорю, а о другой высококачественной команде. Но когда на этом стереотипе ты выходишь против команды, как ЦСКА, и позволяешь себе на секунду расслабиться и отпустить внимание… Ведь первый гол в результате коллективного отбора армейцев – это классика жанра.
Что меня ещё больше поразило: как выходили на второй тайм игроки лидирующего в чемпионате «Зенита» и как это делали футболисты ЦСКА.
Так вот, тренер армейцев на выходе на поле расставил как имитацию барьеров – фишки. И каждый из игроков ЦСКА, перед тем, как выйти на поле, проделал упражнение на частоту работы ног. То есть даже здесь армейцы уже готовили футболистов ко второму интенсивному тайму. А питерцы выходили вальяжно, неспеша.
В фильме «Королевская регата» решался вопрос, кого отправить на регату – в одной байдарке мастеровитые, в другой – молодые студенты, тренер, который применял математические методы в тренировке. В отборе доли секунды выиграли мастеровитые, но тренер-математик обратил внимание совета, что спортсмены после финиша понурые, им бы отдышаться, а его команда энергично выясняет отношения. Если бы дистанция была длиннее, они бы точно победили. Так и здесь, молодые ребята вышли в таком настрое, ЦСКА преображается.
Очень интересная команда появляется в чемпионате. На фоне внутренних проблем конкурентов ЦСКА может легко и просто… Хотя начинали они неудачно, но сейчас команда просто поражает, это самая играющая команда в РПЛ.
– Даже после «Спартак» – «Рейнджерс» – 4:3?
– Ну это несчастный случай, что и доказала «Уфа».
– Молодёжь, как мы знаем, довольно нестабильна.
– Да, но душа радуется, что такие ребята подобрались. Они доказывают своим отношением и поведением, что они не бравируют, как отлучённые от футбола. У них тоже всё хорошо шло, но своими поступками и действиями они вызывали неуважение к футбольной диаспоре. Считали, что всё легко и просто, можно провести одну игру прекрасно, а вторую – как получится, всё равно всё спишется. Здесь такого нет. Думаю, здесь играет роль опыт Виктора Онопко и Сергей Овчинникова, которые потом и кровью добивались высоких мест, приглашения в зарубежные клубы.
Валерий Газзаев говорил мне: «Очень легко на первый взгляд выиграть чемпионат. Гораздо интереснее, как добиться этого во второй раз?» Молодые «армейцы» работают по этим наставлениям, также важную роль играет доверие. «Краснодар» в этом плане хорошо работает, но воспитанникам нужно время, чтобы вытеснить легионеров, которые прекрасно играют в атаке. Этого не хватает «Ростову», к тому же, к их тактике приспособились.
- Как вы знаете, по одному матчу нельзя судить ни об уровне команды, ни о классе футболиста. Аналогично и по уровню судьи. В современной российской истории было много моментов с самыми разнообразными претензиями к арбитрам. Часть этих претензий была оправдана, часть – нет.
И всегда возникают сомнения: потянет судья этот матч или нет. Всегда считал и продолжаю считать, что в день игры нужно взять и собраться. Забыть всё плохое, сосредоточиться только на футболе и постараться оправдать оказанное вам высокое доверие.
Был ряд критичных материалов в СМИ, в которых напоминалось, что Владимир Москалёв был дисквалифицирован, некоторое время не судил. Помню также слова руководителя судейства в стране Александра Егорова, которые на самом деле сложно забыть: «судил по понятиям». Оказывается, что можно судить не по правилам, а по понятиям.
Так вот, возвращаясь к сегодняшнему матчу. Да, Москалёв человек. И «стартовая лихорадка», особенно на таком фоне, может присутствовать. Но с первых минут он старался быть близко к игровым моментам, был дипломатичен, не стремился сразу наказывать игроков желтыми карточками. Тем самым выдерживал высокий уровень допуска. Но в то же время контролировал единоборства, не допуская агрессивных либо намеренно травмоопасных действий по отношению друг к другу.
Лично я считаю, что на сегодняшний день это его лучший матч в карьере судьи. Своими действиями не вмешивался в ход игры. Не выказывал своими решениями симпатий какой-либо из команд. И был очень внимателен. Остаётся пожелать одного: так бы в каждой игре.
- Именно про работу Москалёва ранее Егоров сказал «судил по понятиям»?
- Да, именно. Тогда ваши коллеги обратились к руководителю судей, и мы услышали такую трактовку работы судьи. Если напомнить, тогда вначале защитник «Зенита» Бронислав Иванович в единоборстве в штрафной площади наступил на ногу спартаковскому нападающему. Тогда судья был рядом и не свистнул очевидное нарушение. А в конце матча – уже спартаковец играет, как бы сказали в хоккее, «высоко поднятой клюшкой». Да, он выбивает мяч, но в продолжении эпизода, поскольку игрок «Зенита» пытается сыграть головой, и попадает ногой ему в голову. Тогда была аналогичная ситуация – судья Москалёв никак не отреагировал на эпизод. И когда к Александру Егорову обратились за пояснениями, он высказался: «Судья молодец. Команды довольны. Отсудил по понятиям».
Там в первом случае был очевидный пенальти, а во втором эпизоде – опасная игра. Тут по идее должна была быть желтая карточка за опасную игру с возможностью, но без явного намерения нанести травму, также свободный удар из пределов штрафной. Прямой грубости, что наказывается штрафным ударом, тут не было.
Я к чему? Тогда и появилось это выражение «по понятиям». И это крайне неприятный подход: что помимо правил игры, может быть и «понятийный» подход к судейству. Считаю, что нам не стоит проводить такие эксперименты. Гораздо правильнее и логичнее смотреть на футбол так же, как это делают и во всём остальном футбольном мире.
Если же вернуться к последней игре Москалёва, – да, тут можно сказать, что Бекао уже после получения желтой карточки умышленно топчет в центре поля Артём Дзюбу. И что это скорее правильно считать намеренным, тактическим фолом. И тут всё же нужно было давать вторую желтую. И если бы на этот матч приехал судить арбитр не из нашей страны, и судил бы матч как Лигу Чемпионов или Лигу Европы – это, скорее всего, была бы вторая желтая карточка.
В начале матча также был один эпизод, когда также должна была быть желтая карточка. Игрок «Зенита» выходит из штрафной площади, и, если не ошибаюсь, Ахметов в жестком подкате сначала выбивает мяч, но потом очень жестко врезается в стопу. Нарушение было зафиксировано. Но по идее такая игра была опасна, поскольку можно было нанести очень серьёзную травму игроку. И футболист мог надолго выбыть.
Кстати, ведь схожая ситуация была и на самом Ахметове, когда его унесли с поля. Его в эпизоде придержали. Был захват руками, и он не успел сгруппироваться. И при падении получил перелом руки. Игрок ЦСКА выпал надолго, но и тут также ограничились штрафным ударом. Тут наказание за совершенное действие не соответствует тому, что было совершено.
Но это вопросы к судье, если подходить к нему с позиции гораздо более жестких требований. Когда мы уже считаем, что на поле играют не просто любители, а скорее гладиаторы, которые контролируют каждое своё движение и действие. Тут же по эпизоду со стороны арбитра в адрес нарушителя была воспитательная беседа.
Я почему на это обращаю внимание? Дело в том, что первые свои шаги в судейском ремесле лично мне достаточно хорошо запомнились. Штирлиц утверждал, что лучше всего запоминаются последние фразы – не буду спорить. Но и первые также имеют важное значение.
В советское время у нас в Сочи был сбор для арбитров высшей лиги. Если не ошибаюсь, это был февраль 1987 года. На это сбор приехали два приглашённых Николаем Латышевым судьи-инспектора из ФИФА. Эти инспектора смотрели наши контрольные игры, а вечером, как обычно, было обсуждение увиденного.
Один из приглашённых, Фарук Боуза, родом из Сирии и представляющий Азиатскую конфедерацию футбола. Он хорошо знал русский язык, поскольку учился во Фрунзе на военного летчика. И вот, при обсуждении одной из игр, он спрашивает: а чего это вы несколько раз по ходу матча свистнули, подбежали и что-то объясняете игрокам?
И судья поясняет: «Я делал это, поскольку не хотел, чтобы игроки не выходили за рамки правил игры».
– Но подождите, – говорит Фарук. – Это ведь профессиональные клубы? И они знают, что они делают. По идее, так стоит делать на уровне юношей либо любителей. Там, где ещё только учатся играть. Тут же мы имеем дело с профессионалами. И они эти действия совершают умышленно. Они точно знают, что они делают. И тут, по идее, арбитр не должен так легкомысленно относиться к выполнению своих обязанностей. Но это если говорить о планке для арбитра, который будет судить на высшем уровне, например, в еврокубках, чемпионатах мира и так далее.
Что же касается самого матча ЦСКА – «Зенит»: не могу не отметить то, что бросается в глаза тактика, исполнительское мастерство и, что гораздо важнее, готовность в игре выполнять свои игровые функции. Одно дело, когда наши ведущие, элитные клубы играют против более слабых на их фоне соперников в РПЛ. И выходят с настроем на матч примерно: «Ну вот, сейчас, ещё чуть-чуть – и мы их додавим». И не ожидают никакого серьёзного сопротивления, тем более – активного со стороны соперника. И тут представители элитных клубов в этих облегчённых условиях позволяют себе дольше «общаться с мячом», играть неспеша, перебирать с ноги на ногу, искать и выбирать направление продолжения атаки.
И увы, многие настолько к такому неспешному футболу в РПЛ привыкают, что, когда выходят на матч совсем другого уровня… Я ведь даже не о еврокубках говорю, а о другой высококачественной команде. Но когда на этом стереотипе ты выходишь против команды, как ЦСКА, и позволяешь себе на секунду расслабиться и отпустить внимание… Ведь первый гол в результате коллективного отбора армейцев – это классика жанра.
Что меня ещё больше поразило: как выходили на второй тайм игроки лидирующего в чемпионате «Зенита» и как это делали футболисты ЦСКА.
Так вот, тренер армейцев на выходе на поле расставил как имитацию барьеров – фишки. И каждый из игроков ЦСКА, перед тем, как выйти на поле, проделал упражнение на частоту работы ног. То есть даже здесь армейцы уже готовили футболистов ко второму интенсивному тайму. А питерцы выходили вальяжно, неспеша.
В фильме «Королевская регата» решался вопрос, кого отправить на регату – в одной байдарке мастеровитые, в другой – молодые студенты, тренер, который применял математические методы в тренировке. В отборе доли секунды выиграли мастеровитые, но тренер-математик обратил внимание совета, что спортсмены после финиша понурые, им бы отдышаться, а его команда энергично выясняет отношения. Если бы дистанция была длиннее, они бы точно победили. Так и здесь, молодые ребята вышли в таком настрое, ЦСКА преображается.
Очень интересная команда появляется в чемпионате. На фоне внутренних проблем конкурентов ЦСКА может легко и просто… Хотя начинали они неудачно, но сейчас команда просто поражает, это самая играющая команда в РПЛ.
– Даже после «Спартак» – «Рейнджерс» – 4:3?
– Ну это несчастный случай, что и доказала «Уфа».
– Молодёжь, как мы знаем, довольно нестабильна.
– Да, но душа радуется, что такие ребята подобрались. Они доказывают своим отношением и поведением, что они не бравируют, как отлучённые от футбола. У них тоже всё хорошо шло, но своими поступками и действиями они вызывали неуважение к футбольной диаспоре. Считали, что всё легко и просто, можно провести одну игру прекрасно, а вторую – как получится, всё равно всё спишется. Здесь такого нет. Думаю, здесь играет роль опыт Виктора Онопко и Сергей Овчинникова, которые потом и кровью добивались высоких мест, приглашения в зарубежные клубы.
Валерий Газзаев говорил мне: «Очень легко на первый взгляд выиграть чемпионат. Гораздо интереснее, как добиться этого во второй раз?» Молодые «армейцы» работают по этим наставлениям, также важную роль играет доверие. «Краснодар» в этом плане хорошо работает, но воспитанникам нужно время, чтобы вытеснить легионеров, которые прекрасно играют в атаке. Этого не хватает «Ростову», к тому же, к их тактике приспособились.
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