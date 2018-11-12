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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Кононов: вижу Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"
Олег Кононов, представленный главным тренером "Спартака" рассказал, что видит в составе и Дениса Глушакова, и Андрея Ещенко, которые были отправлены в дубль бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
– Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?
– Да. Буду, повторю, беседовать с каждым – в том числе и с ними.
"Спорт-Экспресс"
– Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?
– Да. Буду, повторю, беседовать с каждым – в том числе и с ними.
"Спорт-Экспресс"
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