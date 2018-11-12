Олег Кононов: вижу Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"

Олег Кононов, представленный главным тренером "Спартака" рассказал, что видит в составе и Дениса Глушакова, и Андрея Ещенко, которые были отправлены в дубль бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.– Да. Буду, повторю, беседовать с каждым – в том числе и с ними.