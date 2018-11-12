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Олег Кононов: вижу Глушакова и Ещенко в составе "Спартака"

Олег Кононов, представленный главным тренером "Спартака" рассказал, что видит в составе и Дениса Глушакова, и Андрея Ещенко, которые были отправлены в дубль бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?

– Да. Буду, повторю, беседовать с каждым – в том числе и с ними.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 20:26
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#13  Александр  Тверь (Сегодня, 21:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лишь бы ляпнуть. Говно, а не тренер.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#12  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу бл...


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:19)
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online

"Да, я художник, да я вижу мир другими глазами, так давайте спорить!...............................

...............довезите хотя бы до Саратова"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Савин
Да он написал что шанс даст им.... А не то что они играть будут... Глушаков точно не подходит под его стиль... Ещенко староват... А журналисты всё перевернули!!!!

Конечно, ты же присутствовал при этом интервью. Бесят придурки, с умным видом выдающие собственный бред за истину. Иди уроки делай, деятель.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Вадим Савин   (Сегодня, 21:06)
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Да он написал что шанс даст им.... А не то что они играть будут... Глушаков точно не подходит под его стиль... Ещенко староват... А журналисты всё перевернули!!!!
Регистрация: 10.05.2018 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 20:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обменяйте Паршивлюка на Ещенко.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:43)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: ВИКНИКСОР
Начал с популизма.

smile Почему начал? Продолжил.Начал - это когда с Романцевым встретиться собрался.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  Футбол наше все   (Сегодня, 20:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, а как он еще мог ответить? Нет эти деревянные никогда не буду играть, так что ли???? Поживем увидим кто будет играть, а кто нет.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#5  Roganov   (Сегодня, 20:38)
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online

Мало чем отличается от таксиста в плане популистского трепачизма.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 20:36)
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: ВИКНИКСОР
Начал с популизма.
С лизма.


С популярной у спартачков клизмы


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 20:35)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Начал с популизма.

без сопливых скользко
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ВИКНИКСОР
Начал с популизма.

С лизма. Попу.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:30)
  • -4
  •  (8)

Начал с популизма.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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