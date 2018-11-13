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Андрей Аршавин может получить должность в РФС

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, что экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин может получить работу в организации.

"Аршавин - легендарный игрок, один из самых заслуженных российских футболистов. Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Конечно, такие личности всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля", – сказал Анохин.

Ранее 37-летний игрок "Кайрата" объявил, что в конце ноября завершит игровую карьеру.

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Теги: Аршавин РФС
Сегодня, 10:45
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#2  FrankMasson  Планета Земля (Сегодня, 11:20)
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Отлично! Андрей как раз говорил, что хочет получать побольше и при этом ничего не делать.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Зачем так бросаться словами? Легендарный - это Стрельцов, Нетто, Бобров, Яшин, Федотов... Аршавин много что выиграл? Капитанил в сборной, ставшей чемпионом Европы или мира?
Безусловно, игрок был классный, но называть легендарным его может только лизоблюд.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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