Андрей Аршавин может получить должность в РФС

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал, что экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин может получить работу в организации."Аршавин - легендарный игрок, один из самых заслуженных российских футболистов. Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Конечно, такие личности всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля", – сказал Анохин.Ранее 37-летний игрок "Кайрата" объявил, что в конце ноября завершит игровую карьеру.