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"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубин"

Экс-олузащитник "Рубина" Алекс Сонг рассказал о своём пребывании в "Рубине".

"Когда я подписал контракт с "Рубином", то мне сказали, что обеспечат домом. Прошло полгода. А обещание не было выполнено. Потом меня вывезли из гостиницы, и мне пришлось жить на тренировочной базе клуба. Они продолжали говорить мне, что я должен ждать, пока дом будет закончен. Но однажды я поговорил с женщиной, которая должна была проектировать дом, и она сказала мне, что никто из клуба не выходил с ней на связь. Меня просто обманывали.

Мой номер на тренировочной базе был прекрасным, и удобства были хорошими, но это не то. Ты не можешь расслабиться. Все остальные игроки либо имели дом, либо покидали базу.

Казань — хорошее место. Там есть хорошие рестораны и хорошие люди, но, честно говоря, я практически не выходил в город, потому что у меня не было друзей. Я просто сидел в своей комнате. Сходил в ресторан, может быть, дважды или три раза в течение всего времени, когда я был там. Просто ел свою еду на базе. Еда была хорошей, но было одиноко. Я сходил с ума. Не плакал, но у меня был стресс.

Я просто потерял год своей жизни в Казани. Теперь играю и снова счастлив", — приводит слова Сонга The Telegraph.
Теги: Сонг Рубин
Сегодня, 11:49
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6
(1)
#6  Сибирячок   (Сегодня, 12:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже и негры оторвались от реальной жизни и становятся небожителями.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 12:38)
  • -1
  •  (1)
online

за те бабки что ты получал, можно в шалаше на базе пожить годик другой


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 12:20)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А самому снять жилье не судьба? Нытик
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 12:20)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Где бы мне год жизни "потерять" за такие бабки?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 12:13)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
И неплохо заработал сачкуя,правда?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 11:55)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Озвучте личку мистер, за которую вам пришлось просрать год в Казани? Судя по всему за похлебку, раз однушку снять в Казани не хватало.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
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