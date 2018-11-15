Сергей Прядкин: скоро у нас возникнут вопросы к двум клубам ФНЛ, которые претендуют на выход в РПЛ

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, по какому принципу лига должна принимать новые команды.– Возможно, не стоит жестко цепляться за спортивный принцип при выдаче лицензий для участия в РПЛ. Вспомните, как в лиге появился "Краснодар". В 2010 году команда в ФНЛ была лишь пятой, то есть по спортивному принципу в РФПЛ она не проходила. Но мы краснодарцев приняли, и, думаю, никто об этом не пожалел. То есть если у клуба есть необходимая инфраструктура, детская академия, гарантии финансирования, программа развития, грамотные управленцы, если болельщики идут на трибуны, то почему бы не принять его в лигу?– Пока рано об этом говорить, но, возможно, следующий шаг будет направлен – нет, не на то, чтобы закрыться совсем, мы этого не можем сделать, не нарушая регламентов ФИФА и УЕФА, а на то, чтобы, скажем так, не открывать двери всем подряд. И я думаю, мы получим поддержку со стороны клубов. Иначе качественный продукт не создать. Вот скоро у нас возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и реально претендуют на выход в РПЛ. Ну пройдут они по спортивному принципу – и что дальше? Где инфраструктура, академия, кадры, деньги? Не документ от губернатора о том, что регион что-то обещает, а живые деньги?В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять – до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов.