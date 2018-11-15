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Сергей Прядкин: скоро у нас возникнут вопросы к двум клубам ФНЛ, которые претендуют на выход в РПЛ

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, по какому принципу лига должна принимать новые команды.

– Какие, собственно, изменения вы считаете необходимыми?

– Возможно, не стоит жестко цепляться за спортивный принцип при выдаче лицензий для участия в РПЛ. Вспомните, как в лиге появился "Краснодар". В 2010 году команда в ФНЛ была лишь пятой, то есть по спортивному принципу в РФПЛ она не проходила. Но мы краснодарцев приняли, и, думаю, никто об этом не пожалел. То есть если у клуба есть необходимая инфраструктура, детская академия, гарантии финансирования, программа развития, грамотные управленцы, если болельщики идут на трибуны, то почему бы не принять его в лигу?

– Это очень похоже на предложение создать закрытую лигу по образцу североамериканских.

– Пока рано об этом говорить, но, возможно, следующий шаг будет направлен – нет, не на то, чтобы закрыться совсем, мы этого не можем сделать, не нарушая регламентов ФИФА и УЕФА, а на то, чтобы, скажем так, не открывать двери всем подряд. И я думаю, мы получим поддержку со стороны клубов. Иначе качественный продукт не создать. Вот скоро у нас возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и реально претендуют на выход в РПЛ. Ну пройдут они по спортивному принципу – и что дальше? Где инфраструктура, академия, кадры, деньги? Не документ от губернатора о том, что регион что-то обещает, а живые деньги?

В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять – до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов.

"Коммерсант"
Теги: Прядкин
Сегодня, 15:05
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 15:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Один из лидеров это "Томь"! Не хотят что бы в Сибири был футбол!

Пошла эта Томь нахер, весь бюджет за пару месяцев спустят, потом сливать игры начнут, задолбали уже, из раза в раз одно и тоже.
А болелы пусть за Зенит болеют, меньше разочарования.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 15:32)
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  •  (2)

Один из лидеров это "Томь"! Не хотят что бы в Сибири был футбол!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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