Владислав Кулик: пока ни разу не получил полноценную зарплату в "Анжи"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик заявил, что игроки команды планируют провести между собой встречу и принять решение, как им действовать дальше из-за задержек по зарплате.Махачкалинский "Анжи" может сняться с чемпионата России по окончании первой, осенней, части турнира. У махачкалинцев серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.– Не знаю, доиграет ли клуб до конца сезона, поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию, – сказал Кулик. – Но в плане финансов – тишина, никаких подвижек нет. Когда была последняя выплата? Этого я вам сказать не могу, но отмечу, что полноценной зарплаты в этом клубе я пока не получал.– Нет, этого я не знаю. Сейчас соберемся командой и будем решать, что делать, послушаем, что нам скажет руководство.