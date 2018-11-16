Александр Селихов близок к возвращению в общую группу "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время вернется в общую группу "Спартака".По информации пресс-службы клуба, голкипер тренируется с незначительными ограничениями.Селихов получил травму в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.