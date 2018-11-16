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Александр Селихов близок к возвращению в общую группу "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время вернется в общую группу "Спартака".

По информации пресс-службы клуба, голкипер тренируется с незначительными ограничениями.

Селихов получил травму в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 14:24
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