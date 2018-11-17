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Елизавета Туктамышева: на ЧМ-2018 любимым футболистом был Дзюба, а теперь мне нравится Маркизио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кто является ее любимым футболистом.

"Во время чемпионата мира моим любимым футболистом был Артем Дзюба. А сейчас мне очень нравится Клаудио Маркизио. Теперь я больше обращаю на него внимание во время походов на футбол", - сказала фигуристка.

RT

Теги: Дзюба Маркизио Зенит
Сегодня, 15:48
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3
(1)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:37)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо, падения головой об лёд сказались.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:19)
  • -4
  •  (4)

Кот сделал пируэт на коньках , злобно играла музыка - упал покатился и врезался в борт. 6-0 сказали судьи за аритистичность, а за технику - без оценки. Маркизио был очень талантлив. .Фигуристка в тишине и молчании подняла кота, господа, он просто не умеет котаться , простите его.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Freddy   (Сегодня, 15:57)
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  •  (8)

бомжиха
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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