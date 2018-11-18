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Дмитрий Полоз: сборная с нетерпением ожидает приезда Дзюбы

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз заявил, что футболисты национальной команды с нетерпением ожидают приезда форварда Артема Дзюбы.

"Дзюба - это капитан команды. С нетерпением ждем его приезда. Это хорошее усиление. В целом мы провели хороший тренировочный сбор, сегодня больше работали над тактикой. Товарищеский матч против Германии, несмотря на поражение, стал хорошим в плане опыта.

Впереди игра со шведами, соперник играет каждый матч одинаково, но при этом очень хорошо организован. Понятно, что все знают турнирное положение, но давления мы не испытываем, на ничью мы играть точно не будем", - цитирует Полоза ТАСС.
Теги: Полоз Дзюба Сборная России
Сегодня, 16:40
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Без блистательного зенитовца никуда, и сборная не сборная без великого Дзю.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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