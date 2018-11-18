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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Дмитрий Полоз: сборная с нетерпением ожидает приезда Дзюбы
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз заявил, что футболисты национальной команды с нетерпением ожидают приезда форварда Артема Дзюбы.
"Дзюба - это капитан команды. С нетерпением ждем его приезда. Это хорошее усиление. В целом мы провели хороший тренировочный сбор, сегодня больше работали над тактикой. Товарищеский матч против Германии, несмотря на поражение, стал хорошим в плане опыта.
Впереди игра со шведами, соперник играет каждый матч одинаково, но при этом очень хорошо организован. Понятно, что все знают турнирное положение, но давления мы не испытываем, на ничью мы играть точно не будем", - цитирует Полоза ТАСС.
"Дзюба - это капитан команды. С нетерпением ждем его приезда. Это хорошее усиление. В целом мы провели хороший тренировочный сбор, сегодня больше работали над тактикой. Товарищеский матч против Германии, несмотря на поражение, стал хорошим в плане опыта.
Впереди игра со шведами, соперник играет каждый матч одинаково, но при этом очень хорошо организован. Понятно, что все знают турнирное положение, но давления мы не испытываем, на ничью мы играть точно не будем", - цитирует Полоза ТАСС.
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