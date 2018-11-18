Роман Нойштедтер: могу выпить пиво после игры

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер рассказал о турецкой кухне."Мне нравится турецкая кухня. Конечно, здесь меньше мяса, чем в Европе, зато богатый выбор овощей и фруктов. Алкоголь? Могу выпить одну-две бутылки пива после игры. Если позвали на ужин или день рождения, то позволяю себе стакан-другой вина. Вредные привычки? Могу заснуть после обеда", – цитирует Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте.