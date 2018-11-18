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Роман Нойштедтер: могу выпить пиво после игры

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер рассказал о турецкой кухне.

"Мне нравится турецкая кухня. Конечно, здесь меньше мяса, чем в Европе, зато богатый выбор овощей и фруктов. Алкоголь? Могу выпить одну-две бутылки пива после игры. Если позвали на ужин или день рождения, то позволяю себе стакан-другой вина. Вредные привычки? Могу заснуть после обеда", – цитирует Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте.
Теги: Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 21:19
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:38)
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Известно давно....что лучше выпить две бутылки пива ...хорошего....нежели коку или пепси....только наши футболисты в место двух бутылок ....ящик выпивают....а потом крепким добавляют....Миллеровским ВЕЛИКИМ НАПИТКОМ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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