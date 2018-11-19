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Игорь Акинфеев: в будущее пока не заглядываю, может захочу еще продлить контракт, кто знает

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не задумывается о работе тренером по окончании карьеры.

"Я подписал контракт с ЦСКА, поэтому полностью хочу его отработать, а что будет дальше — покажет время. Может, у меня появятся новые силы, мотивация удвоится, и мне захочется еще лет пять поиграть. И тогда я еще продлю контракт. Но пока я в будущее не заглядываю. Потому что глупо загадывать на год, два или на пять лет вперед", — сказал Акинфеев.

Sport24
Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 09:41
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