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Адвокат заявил об отказе суда рассмотреть возможность освобождения Мамаева под залог

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об отказе в освобождении подзащитного под залог. Аппеляционная жалоба не была рассмотрена судом.

"Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога. Возможность заявления такого ходатайства и обязанность его незамедлительного рассмотрения судом прямо предусмотрено не только Уголовно-процессуальным кодексом, но и руководящим Постановлением Пленума Верховного Суда РФ. Прав на обжалование "отказных решений" также никто не отменял", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев
Вчера, 23:25
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#1  yuri  спб (Вчера, 23:41)
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Китаец закусил удила, включил рычаги. Но русский народ видел на поверхности чистой воды рога чиновника. История не знала китайца а сочувствовала совсем другим. Кот закурил.


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