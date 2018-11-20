Источник: полузащитник "Рубина" может заменить Леандро Паредеса в "Зените"

Хавбек "Рубина" Игорь Коновалов зимой может сменить клубную прописку.22-летний футболист рассматривается "Зенитом" в качестве потенциальной замены Леандро Паредесу.В питерском клубе держат в уме возможный уход Леандро Паредеса в "Милан". В данный момент представители "Зенита" прорабатывают возможные варианты перехода Коновалова. Так, одним из вариантов является обмен Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева.