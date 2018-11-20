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Источник: полузащитник "Рубина" может заменить Леандро Паредеса в "Зените"

Хавбек "Рубина" Игорь Коновалов зимой может сменить клубную прописку.

22-летний футболист рассматривается "Зенитом" в качестве потенциальной замены Леандро Паредесу.

В питерском клубе держат в уме возможный уход Леандро Паредеса в "Милан". В данный момент представители "Зенита" прорабатывают возможные варианты перехода Коновалова. Так, одним из вариантов является обмен Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева.

Невский спорт
Теги: Рубин Зенит Паредес Коновалов И.
Сегодня, 12:29
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#26  stepanmlc   (Сегодня, 13:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Оздоев-Канавалов, перспективная связка, в центре поля, намечается smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#25  HardWar  Спб. (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Ох уж эти легендарные переходы из рубина в зеню. Ну, тут, как обычно: 10-15 млн

Вот и я о том. После двух летняя дремота на лавке...за сто тыщщ мильенов, и обратно(или в Ростов).


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#24  Blessing  Спб (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Зенит»
А чего это он вдруг в Милан собрался, решил закончить карьеру.... ? Удивительно странное решение, променять Зенит на влачащий жалкое существование Милан.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#23  HardWar  Спб. (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Шо, опять? grinning

Х у е в сто.
Задрали уже всяких аутов скупать, а тем более из Рубина.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#22  Сибирячок   (Сегодня, 13:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Опять Фурсенко бабло отмывает народное.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#21  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шо, опять? grinning
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#20  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Ох уж эти легендарные переходы из рубина в зеню. Ну, тут, как обычно: 10-15 млн


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 13:42)
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online

Цитата: verhdon27
Мне кажется Оздоева уже ни один клуб РПЛ не захочет брать, даже даром.

Он и сам никуда не захочет пока контракт не закончится
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:38)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Мне кажется Оздоева уже ни один клуб РПЛ не захочет брать, даже даром.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 13:26)
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  •  (8)

Ромбовидные картонные дурилки, что здесь делают?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  HardWar  Спб. (Сегодня, 13:25)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ОПЯТЬ??


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#15  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 13:23)
  • -2
  •  (4)

Оказывается и на кубани есть почитатели голубой устрицы. Тьфу млять
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#14  makcnmka   (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У Оздоева пятая точка стерлась... уже не полирует скамейку... поширшавей ищут... Коновалов будет теперь полировать?
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#13  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 13:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
А деньги за Паредеса по карманам?

ну дык, они до покупки Паредеса были народным достоянием, а после продажи Паредеса, стали частной собственностью "дядюшки" Фрица и его приспешников!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#12  Quincy   (Сегодня, 13:19)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Следующим шагом было бы логично отказаться от гос.финансирования,равнение на Ростов)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#11  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Svetliykenig
К гом осекам только из-за денег идут.

И лишь в Балтике играют за янтарь и шпроты.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#10  Realist2000   (Сегодня, 13:17)
  • +5
  •  (5)

Пора Рубин переводить в ФНЛ,ведь по положению фармклуб с основой в одном турнире выступать не должны...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#9  DMS  Советский союз (Сегодня, 13:08)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А источник достоверный?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 13:08)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Apant1
Связка Коновалов Заболотный выглядит многообещающе

Коновалов-Дзюба-Заболотный, почти как Кавани-Мбаппе-Неймар
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Angelsh   (Сегодня, 12:50)
  • +2
  •  (8)

Почему не на Тарасова? Чем не плеймейкер? И дешевле.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 12:49)
  • +5
  •  (9)
online

Связка Коновалов Заболотный выглядит многообещающе
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:44)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Факел»
А деньги за Паредеса по карманам?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#4  ska69  Питер (Сегодня, 12:42)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как нахрен Коновалов?! Пускай покупают нормального плэймекера, а Паредес этот валит в Милан!
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
#3  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 12:42)
  • -9
  •  (11)

К гом осекам только из-за денег идут.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 12:39)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
походу и у Зенита деньги закончились
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 12:33)
  • +4
  •  (4)
online

жестко, Паредеса на Коновалова
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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