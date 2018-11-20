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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уфа" может построить 15-тысячный крытый стадион
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что у команды может появиться новый крытый стадион вместимостью 15 тысяч.
Клуб проводит домашние матчи на стадионе "Нефтяник", который был построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м.
"Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить. Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для "Уфы", - цитирует Газизова "РИА Новости".
Клуб проводит домашние матчи на стадионе "Нефтяник", который был построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м.
"Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить. Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для "Уфы", - цитирует Газизова "РИА Новости".
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