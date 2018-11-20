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"Уфа" может построить 15-тысячный крытый стадион

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что у команды может появиться новый крытый стадион вместимостью 15 тысяч.

Клуб проводит домашние матчи на стадионе "Нефтяник", который был построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м.

"Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить. Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для "Уфы", - цитирует Газизова "РИА Новости".
Теги: Уфа Шалимов
Сегодня, 16:49
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#2  Valar   (Сегодня, 17:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Отличная идея! Нужно у нас строить больше крытых стадионов, ну или со сдвижной крышей, как в Питере построили (правда можно и поменьше) так как погодные условия для большого количества дней в году не подходят для игры в футбол. Единствепнный минус, что бабла на этих стройках по примеру того же Питера немеренно распилят, но ведь всё равно сопрут же.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 17:01)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это будет реально круто! Всем клубам пример.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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