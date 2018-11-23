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Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победы

Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победыЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ахмата" (2:0) в 15-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

ЦСКА сделал всё для того, чтобы завоевать три очка. Я не был бы удивлён ничейному результату, потому что "Ахмат" - очень непростой соперник, который после смены тренера начал набирать ход, а в родных стенах эту команду не каждый оппонент может обыграть. Тем не менее, "армейцам" удалось удержать победу, при этом не пропустив. Победа вымученная, игра была тяжёлой и, прямо говоря, такие матчи вряд ли кто-то назовёт украшением чемпионата. А так, проявился класс ЦСКА, больший опыт игроков столичной команды.

В первом тайме у Фёдора Чалова был, как говорится, "дохлый" момент, но он не сумел его реализовать, поскольку не смог сгруппироваться. Нашим футболистам в целом нужно больше работать над своей пластичностью, ведь если взглянуть на тех же игроков сборной Германии, то все они пластичные, играют элегантно, корпусом оттеснить может каждый, во всех аспектах они сильны.

- О дебюте в стартовом составе ЦСКА Такумы Нисимуры:

Я не понял умений и желаний японского футболиста. Не очень положительное впечатление он оставил по итогам минувшей встрече. Понимаю причины выхода его на поле в стартовом составе: к нему нужно присматриваться, и нужно было дать ему поиграть в двух таймах, посмотреть на его способности. Но пока я не вижу его в основе ЦСКА, его лучшие качества пока мы не увидели.

- О предстоящей игре Лиги чемпионов против "Виктории":

Если отталкиваться от игры с "Ахматом", то с точки зрения "физики" игроки ЦСКА постепенно восстанавливаются. Неплохо сегодня смотрелся Хёрдур Магнуссон, да и оборона в целом играет стабильно. Вернулся после неприятной травмы в строй Константин Кучаев, которому сейчас важно забыть о своём повреждении и постепенно набирать форму. То есть в обороне и в полузащите всё более-менее в порядке.

А вот Чалов немножко меня сегодня разочаровал. Плохо двигался и открывался, имевшийся момент не использовал. Конечно, его нужно снабжать мячами, но Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов травмированы, поэтому Чалов остался совсем без мяча, а добывать его сам он не может. Если бы он начал отходить назад, то в атаке шансов бы в любом случае не было, свежесть бы терялась...

Говоря о предстоящей игре с "Викторией", ЦСКА устроит и ничья, но я думаю, что "армейцы" одержат в "Лужниках" победу. А вот потом нам ехать в гости к "Реалу", который на ЦСКА после первой игры и так обозлён.

Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ахмат Пономарев
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