Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами продвигаются успешно, а французский клуб рассчитывает завершить сделку в ближайшее время.
Судзуки выступает за "Парму" с 2024 года. За это время японский голкипер провёл 59 матчей, в 13 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Добавим, что за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
"ПСЖ" покупает нового вратаря - источник
"ПСЖ" приблизился к подписанию голкипера "Пармы" и сборной Японии Дзиона Судзуки.
Фото: Getty Images