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"ПСЖ" покупает нового вратаря - источник

"ПСЖ" приблизился к подписанию голкипера "Пармы" и сборной Японии Дзиона Судзуки.
Фото: Getty Images
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между сторонами продвигаются успешно, а французский клуб рассчитывает завершить сделку в ближайшее время.

Судзуки выступает за "Парму" с 2024 года. За это время японский голкипер провёл 59 матчей, в 13 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Добавим, что за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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