После матча второго тура чемпионата России между "Акроном" и "Рубином" (1:2) партнёры по казанской команде тепло попрощались с форвардом, что лишь подтверждает его уход из клуба.
Как пишет "Евро-Футбол.Ру", московский клуб готов платить албанскому нападающему зарплату в размере около трёх миллионов евро в год без учёта бонусов.
28-летний нападающий выступает за "Рубин" с лета 2023 года. В СМИ была информация, что "Спартак" заплатит за него 11 миллионов евро.
Названа зарплата, которую "Спартак" предложил Даку - источник
Трансфер Мирлинда Даку в "Спартак" становится всё более вероятным.
Фото: ФК "Рубин"