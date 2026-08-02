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Названа зарплата, которую "Спартак" предложил Даку - источник

Трансфер Мирлинда Даку в "Спартак" становится всё более вероятным.
Фото: ФК "Рубин"
После матча второго тура чемпионата России между "Акроном" и "Рубином" (1:2) партнёры по казанской команде тепло попрощались с форвардом, что лишь подтверждает его уход из клуба.

Как пишет "Евро-Футбол.Ру", московский клуб готов платить албанскому нападающему зарплату в размере около трёх миллионов евро в год без учёта бонусов.

28-летний нападающий выступает за "Рубин" с лета 2023 года. В СМИ была информация, что "Спартак" заплатит за него 11 миллионов евро.

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