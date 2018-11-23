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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Игроки ЦСКА показали, что их тела моложе разума. Оценки за матч "Ахмат" - ЦСКА
Завершился центральный матч тура Российской Премьер-Лиги. В Грозном встречались местный «Ахмат» и столичный ЦСКА. Победу со счетом 0:2 одержали гости. Rusfootball.info выставляет оценки участникам игры.
«Ахмат»:
Городов — 2.5
ЦСКА довольно серьезно наседал, и это могло давить на вратаря грозненцев, но это не может быть оправданием для вратаря такого уровня. Зато оправданием может стать то, что первый гол пришел со стандарта. Впрочем, и тут Городов выбрал довольно странную позицию, зачем-то оставшись на ближней штанге, да еще и почти в воротах, в то время как на ленточке не было ни одного защитника. Конечно, вряд ли бы вышло парировать удар, если бы он стоял, скажем, чуть левее или чуть дальше от лицевой, но тут уж остается лишь гадать. Второй гол тоже вышел довольно курьезным. Наверное, заваливаться так рано было не нужно, но впору будет вопрос о мотивации игрока на 96-ой минуте матча, когда его команда проигрывает. Тем не менее, профессионалом нужно оставаться до конца.
Мохаммади — 2.0; Плиев — 3.5; Анхель — 3.0; Гащенков — 3.0; Мусалов — 2.5
Защита «Ахмата» выглядела сегодня не лучшим образом. Явно сказывается отсутствие Родолфо и Семенова. В центре очень много неразберихи, периодически центральные выдают какие-то непонятные забросы, из-за чего вингеры почти полностью выключаются из игры. Видимо, они были нужны для второго темпа, но и тут их московские визави оказались лучше (чего и следовало ожидать).
Что же до непосредственно оборонительных действий, выглядело это все ну крайне неубедительно. Армейцы на индивидуальном мастерстве легко могли обойти чуть ли не половину команды соперников, и это еще и при том, что в нападении играли Нисимура, который впервые вышел в стартовом составе за новый клуб, и Чалов, который, в силу возраста, достаточно нестабилен. «Ахмат» прижался к своим воротам. Через центр гостям позволялось делать все, чем ЦСКА, если взглянуть на тепловую карту, активно пользовался.
Думбия — 2.5; Исмаэль — 2.5; Раванелли — 2.5
Такое чувство, что этих игроков на поле выпустили лишь потому, что нужен в полузащите хоть кто-то для проформы. Опять же, длинные забросы и плохая игра на подборе сделали свое дело. Вернее, отсутствие какого-либо дела. Без мяча эти ребята конечно не оставались, но что толку? У ЦСКА в центре поля получилось создать довольно большую плотность: достаточно высоко поднимались защитники гостей, что явилось причиной частых попаданий футболистов «Ахмата» в офсайд. В общем, «печалька печальная», как говорил классик.
Иванов — 2.0; Митришев — 1.5
Я поражен! Я и подумать не мог, что можно ну настолько плохо. Вот вам загадка. Сколько ударов нанесли форварды «Ахмата» на двоих? Ответ: один. Да и тот был заблокирован. Потрясающе! Вот Митришев, например, аж единожды за матч шел в дриблинг. На своей половине поля. Неудачно. Не знаю, что тут еще можно сказать.
Мбенге — н/о
Почему Рахимов использовал только одну замену? В конце концов, на безрыбье и Балай с Садаевым — рыбы. Да и остальные линии действовали, мягко скажем, неидеально. Факт, тем не менее, остается фактом. Перестановка явно была сделана с большим запозданием, и форварду банально не хватило времени, чтобы преобразовать свои моменты в голы.
ЦСКА:
Акинфеев — 3.5
В принципе, Игорь сделал ровно то, чего от него и ожидали. Отмечать особенно нечего — обычная ровная игра классного вратаря. Ни курьезов тебе, ни сумасшедших спасений.
Бекао — 4.0; Магнуссон — 4.5; Набабкин — 3.5; Фернандес — 4.0; Щенников — 3.0
«Ахмат» сделал ставку на скорость, и из этого могло бы что-то выйти, если бы не молодая, в большинстве своем, защита ЦСКА. Собственно, во многом именно поэтому в первом тайме мы увидели лишь один момент с контратакой хозяев, да и то в итоге его настигли, и удар пришлось наносить не из самой удобной позиции.
Во второй половине встречи все чуть изменилось, и больше внимания грозненцы начали уделять стандартным положениям. Это может показаться странным, учитывая то, что в обороне красно-синих есть такие гренадеры как Бекао и Магнуссон, но, во-первых, они тоже везде поспеть не могут, во-вторых, вся остальная команда особенными физическими данными не выделяется, ну и в-третьих, с выбором позиции все же были определенные проблемы. Так, например, на 59-й минуте Исмаэль оказался абсолютно один на дальней штанге при подаче углового, и спас гостей лишь неточный удар. Да и позже подобные моменты, в основном на стандартах, где можно было без лишней спешки обдумать свои действия.
Тем не менее, игра была в целом уверенной, и особых нареканий к себе не вызывала. Бекао часто выручал команду на втором этаже, Магнуссон и вовсе забил гол, Набабкин просто был очень неплох, да и фланги совсем не подкачали.
Бистрович — 3.5; Обляков — 4.5; Влашич — 4.0
Я все же поражаюсь, как молодые ребята, играющие друг с другом меньше полугода (а Бистрович из-за травмы - и то меньше), сумели действовать так, будто вместе проводят на футбольном поле по 10 часов в день, и все это время посвящают исключительно взаимодействию между собой. Бистрович четко выполнял свои задачи в обороне и бежал вперед на так часто, как обычно, так как не было в этом особенной необходимости. Влашич как обычно действовал на скорости, прекрасно видел поле и в итоге отдал свою заслуженную голевую передачу, ну а Обляков успел просто везде. Это наверное его лучшая игра за ЦСКА на данный момент. Браво!
Нисимура — 3.0; Чалов — 2.5
Если вдруг вам показалось, что я слепо нахваливаю игроков ЦСКА, то сейчас вы в этом разубедитесь. Выбор атакующего дуэта на этот матч оказался крайне неудачным. Непонятно, на что делалась ставка. Нисимура, как я уже говорил выше, впервые играл в старте. Что же касается Чалова, есть ощущение, что он не совсем понял свое новое амплуа, а оно, безусловно, изменилось с появлением японского нападающего в составе. Игрок слишком распылялся и будто бы не находил своего места на поле, а когда до него доходил мяч, действовал крайне неуверенно. На 19-й минуте был не реализован прекрасный момент. Да, можно сказать, что мяч шел по неудобной траектории, но такие надо забивать. Потом игрок стал менее заметен, и на 76-й отметился неплохим ударом с линии штрафной. За это ему, конечно, плюсик.
Нисимура старался себя проявить и переусердствовал. Было видно, что форварду ну очень хочется показать, чего он стоит и что умеет, но приводило это лишь к не самым очевидным решениям, лишней суматохе и дальним ударам в ситуациях, когда можно было бы попробовать поискать партнера для передачи. Тем не менее, за старания тройку поставить можно.
Кучаев — н/о; Жамалетдинов — н/о
Выход Кучаева ничего кардинально не изменил. Впрочем, у меня есть подозрение, что и не должен он был что-то серьезно менять, а нужен был лишь для того, чтобы игрок, пропустивший довольно много из-за травмы, наконец-то "почувствовал поле". А вот с Жамалетдиновым история совершенно другая. Замена, которая, должно быть, нужна была лишь для того, чтобы убить время, неожиданно принесла свои плоды. Тут впору будет привести реплику Виктора Михайловича Гончаренко с послематчевой пресс-конференции: «Хорошему нападающему для гола много времени не надо.» Весьма лаконично и ясно. Два касания — один гол.
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ЦСКА "Вконтакте; официальное сообщество ФК "Ахмат" "Вконтакте"
«Ахмат»:
Городов — 2.5
ЦСКА довольно серьезно наседал, и это могло давить на вратаря грозненцев, но это не может быть оправданием для вратаря такого уровня. Зато оправданием может стать то, что первый гол пришел со стандарта. Впрочем, и тут Городов выбрал довольно странную позицию, зачем-то оставшись на ближней штанге, да еще и почти в воротах, в то время как на ленточке не было ни одного защитника. Конечно, вряд ли бы вышло парировать удар, если бы он стоял, скажем, чуть левее или чуть дальше от лицевой, но тут уж остается лишь гадать. Второй гол тоже вышел довольно курьезным. Наверное, заваливаться так рано было не нужно, но впору будет вопрос о мотивации игрока на 96-ой минуте матча, когда его команда проигрывает. Тем не менее, профессионалом нужно оставаться до конца.
Мохаммади — 2.0; Плиев — 3.5; Анхель — 3.0; Гащенков — 3.0; Мусалов — 2.5
Защита «Ахмата» выглядела сегодня не лучшим образом. Явно сказывается отсутствие Родолфо и Семенова. В центре очень много неразберихи, периодически центральные выдают какие-то непонятные забросы, из-за чего вингеры почти полностью выключаются из игры. Видимо, они были нужны для второго темпа, но и тут их московские визави оказались лучше (чего и следовало ожидать).
Что же до непосредственно оборонительных действий, выглядело это все ну крайне неубедительно. Армейцы на индивидуальном мастерстве легко могли обойти чуть ли не половину команды соперников, и это еще и при том, что в нападении играли Нисимура, который впервые вышел в стартовом составе за новый клуб, и Чалов, который, в силу возраста, достаточно нестабилен. «Ахмат» прижался к своим воротам. Через центр гостям позволялось делать все, чем ЦСКА, если взглянуть на тепловую карту, активно пользовался.
Думбия — 2.5; Исмаэль — 2.5; Раванелли — 2.5
Такое чувство, что этих игроков на поле выпустили лишь потому, что нужен в полузащите хоть кто-то для проформы. Опять же, длинные забросы и плохая игра на подборе сделали свое дело. Вернее, отсутствие какого-либо дела. Без мяча эти ребята конечно не оставались, но что толку? У ЦСКА в центре поля получилось создать довольно большую плотность: достаточно высоко поднимались защитники гостей, что явилось причиной частых попаданий футболистов «Ахмата» в офсайд. В общем, «печалька печальная», как говорил классик.
Иванов — 2.0; Митришев — 1.5
Я поражен! Я и подумать не мог, что можно ну настолько плохо. Вот вам загадка. Сколько ударов нанесли форварды «Ахмата» на двоих? Ответ: один. Да и тот был заблокирован. Потрясающе! Вот Митришев, например, аж единожды за матч шел в дриблинг. На своей половине поля. Неудачно. Не знаю, что тут еще можно сказать.
Мбенге — н/о
Почему Рахимов использовал только одну замену? В конце концов, на безрыбье и Балай с Садаевым — рыбы. Да и остальные линии действовали, мягко скажем, неидеально. Факт, тем не менее, остается фактом. Перестановка явно была сделана с большим запозданием, и форварду банально не хватило времени, чтобы преобразовать свои моменты в голы.
ЦСКА:
Акинфеев — 3.5
В принципе, Игорь сделал ровно то, чего от него и ожидали. Отмечать особенно нечего — обычная ровная игра классного вратаря. Ни курьезов тебе, ни сумасшедших спасений.
Бекао — 4.0; Магнуссон — 4.5; Набабкин — 3.5; Фернандес — 4.0; Щенников — 3.0
«Ахмат» сделал ставку на скорость, и из этого могло бы что-то выйти, если бы не молодая, в большинстве своем, защита ЦСКА. Собственно, во многом именно поэтому в первом тайме мы увидели лишь один момент с контратакой хозяев, да и то в итоге его настигли, и удар пришлось наносить не из самой удобной позиции.
Во второй половине встречи все чуть изменилось, и больше внимания грозненцы начали уделять стандартным положениям. Это может показаться странным, учитывая то, что в обороне красно-синих есть такие гренадеры как Бекао и Магнуссон, но, во-первых, они тоже везде поспеть не могут, во-вторых, вся остальная команда особенными физическими данными не выделяется, ну и в-третьих, с выбором позиции все же были определенные проблемы. Так, например, на 59-й минуте Исмаэль оказался абсолютно один на дальней штанге при подаче углового, и спас гостей лишь неточный удар. Да и позже подобные моменты, в основном на стандартах, где можно было без лишней спешки обдумать свои действия.
Тем не менее, игра была в целом уверенной, и особых нареканий к себе не вызывала. Бекао часто выручал команду на втором этаже, Магнуссон и вовсе забил гол, Набабкин просто был очень неплох, да и фланги совсем не подкачали.
Бистрович — 3.5; Обляков — 4.5; Влашич — 4.0
Я все же поражаюсь, как молодые ребята, играющие друг с другом меньше полугода (а Бистрович из-за травмы - и то меньше), сумели действовать так, будто вместе проводят на футбольном поле по 10 часов в день, и все это время посвящают исключительно взаимодействию между собой. Бистрович четко выполнял свои задачи в обороне и бежал вперед на так часто, как обычно, так как не было в этом особенной необходимости. Влашич как обычно действовал на скорости, прекрасно видел поле и в итоге отдал свою заслуженную голевую передачу, ну а Обляков успел просто везде. Это наверное его лучшая игра за ЦСКА на данный момент. Браво!
Нисимура — 3.0; Чалов — 2.5
Если вдруг вам показалось, что я слепо нахваливаю игроков ЦСКА, то сейчас вы в этом разубедитесь. Выбор атакующего дуэта на этот матч оказался крайне неудачным. Непонятно, на что делалась ставка. Нисимура, как я уже говорил выше, впервые играл в старте. Что же касается Чалова, есть ощущение, что он не совсем понял свое новое амплуа, а оно, безусловно, изменилось с появлением японского нападающего в составе. Игрок слишком распылялся и будто бы не находил своего места на поле, а когда до него доходил мяч, действовал крайне неуверенно. На 19-й минуте был не реализован прекрасный момент. Да, можно сказать, что мяч шел по неудобной траектории, но такие надо забивать. Потом игрок стал менее заметен, и на 76-й отметился неплохим ударом с линии штрафной. За это ему, конечно, плюсик.
Нисимура старался себя проявить и переусердствовал. Было видно, что форварду ну очень хочется показать, чего он стоит и что умеет, но приводило это лишь к не самым очевидным решениям, лишней суматохе и дальним ударам в ситуациях, когда можно было бы попробовать поискать партнера для передачи. Тем не менее, за старания тройку поставить можно.
Кучаев — н/о; Жамалетдинов — н/о
Выход Кучаева ничего кардинально не изменил. Впрочем, у меня есть подозрение, что и не должен он был что-то серьезно менять, а нужен был лишь для того, чтобы игрок, пропустивший довольно много из-за травмы, наконец-то "почувствовал поле". А вот с Жамалетдиновым история совершенно другая. Замена, которая, должно быть, нужна была лишь для того, чтобы убить время, неожиданно принесла свои плоды. Тут впору будет привести реплику Виктора Михайловича Гончаренко с послематчевой пресс-конференции: «Хорошему нападающему для гола много времени не надо.» Весьма лаконично и ясно. Два касания — один гол.
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ЦСКА "Вконтакте; официальное сообщество ФК "Ахмат" "Вконтакте"
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