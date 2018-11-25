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Сергей Семак: Маркизио отказался выходить на замену? Вам показалось

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак опроверг информацию о том, что полузащитник Клаудио Маркизио отказался выходить на замену в матче с "Ростовом" (2:0).

"Вам показалось. Это рабочие момент. Все мы их решаем внутри команды", - цитирует Семака Sport24.

В концовке матча на скамейке "Зенита" возникла спорная ситуация, в которой некоторые усмотрели конфликт Семака и Маркизио.
Теги: Семак Маркизио
Вчера, 22:05
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(2)
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:20)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
для Маркизио ты физрук с ножницами
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Вчера, 22:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  SPV 77  Брянск (Вчера, 22:20)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Не хорошо врать Сергей, солидный мужчина, отец большой семьи ,не надо. Маркизио очередная большая ошибка Зенита
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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