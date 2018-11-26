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В окружении Маркизио утверждают, что у него нет конфликта с Семаком

Источник в окружении полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио, 32-летний хавбек не имеет претензий к главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

"Клаудио любит клуб, фанатов и город. Он переходил в "Зенит" в том числе и потому, что команду возглавляет Семак. Это отличный выбор для карьеры футболиста. Все разговоры о конфликте - ерунда", - сказал источник.

Напомним, по ходу матча 15-го тура премьер-лиги "Зенитом" - "Ростов" (2:0) на скамейке хозяев произошел неприятный инцидент. Между Семаком и Маркизио произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны. После финального свистка тренер отрицал все предположения о конфликте с итальянцем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маркизио Зенит Семак
Сегодня, 18:39
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9
(1)
#9  Володя Кропов   (Сегодня, 20:10)
  • -1
  •  (1)

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 20:00)
  • +1
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online

Цитата: utekay
свиней им мало, новостникам

Сэр, они даже не знают кроме своей ограниченной Тарасовки и своей розовой истории ничего известного в потустороннем мире . Семак знаком мягко говоря иногда с Спаллети, ну и тд .по теме и почему Клаудио перешел в Зенит в том числе. Над собой смеются, ну и пес с ними.
После финального свистка тренер отрицал все предположения о конфликте с итальянцем.

Все верно , никакого конфликта , небольшая сора на эмоциях. Бывает ядерный конфликт, военный , политический и раздутый.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 19:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
свиней им мало, новостникам confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  F.Totti.   (Сегодня, 19:37)
  • -6
  •  (6)

Он переходил в "Зенит" в том числе и потому, что команду возглавляет Семак.

Спасибо за нотку юмора smile Интересно что курят в окружение Маркизио?)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 19:37)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Visio
Маркизио перешёл в Зенит из-за СЕМАКА !!!

из за Кокорина
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 19:33)
  • +3
  •  (5)
online

Неважно что было вначале, главное счастливый конец этой раздутой СМИ небольшой сценки у кратера горящего вулкана на поле. Эиоции одного игрока с одной стороны и жесткая холодная воля тренера с другой. Бывает как и в жизни. А какие то слуги игры ,раздувают выгодный только им пожар.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Маркизио перешёл в Зенит из-за СЕМАКА !!!
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 19:17)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: yanus0407
Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате....

И будут искать, иначе смысла никакого . Если нет надежды на чудо чудесное , надежды(а вдруг) , и жизнь не мила для некоторых. Ну не могут понять (нет её кошки) занялись бы лучше поисками собаки.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:09)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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