В окружении Маркизио утверждают, что у него нет конфликта с Семаком

Источник в окружении полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио, 32-летний хавбек не имеет претензий к главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку."Клаудио любит клуб, фанатов и город. Он переходил в "Зенит" в том числе и потому, что команду возглавляет Семак. Это отличный выбор для карьеры футболиста. Все разговоры о конфликте - ерунда", - сказал источник.Напомним, по ходу матча 15-го тура премьер-лиги "Зенитом" - "Ростов" (2:0) на скамейке хозяев произошел неприятный инцидент. Между Семаком и Маркизио произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны. После финального свистка тренер отрицал все предположения о конфликте с итальянцем.