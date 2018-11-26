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Валерий Карпин подтвердил, что "Ростов" примет участие в зимнем турнире в Катаре

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что команда из Ростова-на-Дону примет участие в турнире в Катаре, который пройдет во время паузы в чемпионате России.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Московский "Спартак" ранее подтвердил участие в турнире. По информации СМИ, в Катаре также сыграют петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

"РИА Новости"
Теги: Ростов Карпин
Вчера, 22:49
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