"Енисей" предложил провести матч Кубка Либертадорес в Красноярске

Dear friends @CARPoficial and @BocaJrsOficial



You can play on our stadium for finale #Libertadores2018. It will be unforgettable – snow, felt boots and fur hats!? pic.twitter.com/Uynag89Iri — FC Enisey English (@FCEniseyEN) November 27, 2018

"Енисей" предложил провести финальный матч Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" в Красноярске.Встреча должна была состояться 23 ноября, но была перенесен на 24 число из-за беспорядков, которые устроили болельщики. Однако в этот день встреча тоже не состоялась. Скорее всего, матч состоится в декабре за пределами Аргентины.Как сообщается, игра будет проведена 8 или 9 декабря за пределами Аргентины."Дорогие "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Вы можете сыграть финал Кубка Либертадорес на нашем стадионе. Это будет незабываемо — снег, валенки и меховые шапки", - говорится в сообщении "Енисея".