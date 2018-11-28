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"Енисей" предложил провести матч Кубка Либертадорес в Красноярске

"Енисей" предложил провести финальный матч Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" в Красноярске.

Встреча должна была состояться 23 ноября, но была перенесен на 24 число из-за беспорядков, которые устроили болельщики. Однако в этот день встреча тоже не состоялась. Скорее всего, матч состоится в декабре за пределами Аргентины.

Как сообщается, игра будет проведена 8 или 9 декабря за пределами Аргентины.

"Дорогие "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Вы можете сыграть финал Кубка Либертадорес на нашем стадионе. Это будет незабываемо — снег, валенки и меховые шапки", - говорится в сообщении "Енисея".

Теги: Енисей
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