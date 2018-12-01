Ари: Черчесов похож на Луи ван Гала

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари сравнил Станислава Чечресова с голландским специалистом Луи ван Галом."У каждого тренера свой взгляд на футбол. Когда мы находимся на тренировке, Черчесов может пошутить, чтобы подбодрить нас, но во время игры порой видим реакцию, по которой понимаем, что делаем что-то не то.Некоторые наставники более спокойные, а другие сразу говорят, что не так. Так лучше, ведь это даёт тебе время исправиться. Этим Черчесов похож на Луи ван Гала, под руководством которого я работал в Голландии. Он тоже очень жёсткий и требовательный специалист", — сказал Ари.