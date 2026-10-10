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Бубнов назвал трёх лучших футболистов в истории: Ямаль стоит выше Месси

Александр Бубнов составил собственную тройку лучших футболистов в истории.
Фото: Getty Images
Ветеран "Спартака" поставил Пеле на первое место, Ламина Ямаля - на второе, а Лионеля Месси - на третье.

- Пеле - первый, это не обсуждается.

Вторым идёт, по достижениям, возрасту и таланту, - Ямаль. И третий - Месси. Когда Ямалю будет столько лет, сколько Месси, про Месси никто не вспомнит, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

19-летний Ямаль является воспитанником "Барселоны". Он уже трижды становился чемпионом Испании, выигрывал чемпионат Европы и чемпионат мира. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт 26 октября в Лондоне.

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