"Спартак" рассказал, почему Ещенко не сыграет с "Локомотивом"

"Спартак" рассказал о причине отсутствия в заявке на матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" защитников Андрея Ещенко и Сальваторе Боккетти.В твиттере красно-белых сообщается, что у Ещенко проблемы с коленным суставом, а у Боккетти – ушиб голеностопного сустава.