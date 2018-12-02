Новости партнеров

"Спартак" рассказал, почему Ещенко не сыграет с "Локомотивом"

"Спартак" рассказал о причине отсутствия в заявке на матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" защитников Андрея Ещенко и Сальваторе Боккетти.

В твиттере красно-белых сообщается, что у Ещенко проблемы с коленным суставом, а у Боккетти – ушиб голеностопного сустава.
Теги: Ещенко Боккетти Спартак
Сегодня, 18:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр
Сегодня Спартаку обосраться и не жить.

сам не обосрись ,придурок


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  nogomyach  Россия (Сегодня, 19:03)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр
Сегодня Спартаку обосраться и не жить.


Ядом захлёбываться не надоело, земляк Афанасия Никитина и Туполева?


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  Александр  Тверь (Сегодня, 18:55)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня Спартаку обосраться и не жить.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.