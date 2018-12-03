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У Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки

У защитника "Спартака" Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Травму Ещенко получил в матче Лиги Европы с "Рапидом".

6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт" вместе с руководителем медицинского департамента "Спартака" Михаилом Вартапетовым. В Италии будет определён метод лечения игрока. Если будет принято решение об операции, то сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев.

ФК "Спартак"
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 17:43
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(5)
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Roganov
Бог шельму метит...

Три типуна тебе на язык, чтобы не болтал мерзости.

Цитата: brysy
Каррера развёл бардак, не игры не было ни физики, ничего, с его подачи только разводились околофутбольные интриги, плодились с космической скоростью, а нормального тренировочного процесса не было, вот отсюда и все беды.

Вся беда Карреры ,что в его окружении в последнее время не было РУССКОГОВОРЯЩЕГО тренера, могли болтать ,что угодно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  Roganov   (Сегодня, 19:12)
  • -1
  •  (1)

Бог шельму метит...
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#15  nedva  Russia (Сегодня, 19:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Опять кресты... Андрею терпения и здоровья!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#14  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 19:06)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Самоустранился. Здоровья.


--------------------
#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#13  Батька   (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (0)

А кто на фланге ? Петкович ((
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#12  stepanmlc   (Сегодня, 18:58)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#11  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль мужика - здоровья ему !


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#10  brysy  москва (Сегодня, 18:57)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера развёл бардак, не игры не было ни физики, ничего, с его подачи только разводились околофутбольные интриги, плодились с космической скоростью, а нормального тренировочного процесса не было, вот отсюда и все беды.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#9  Gnome  Алматы (Сегодня, 18:39)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Spartacus1971
Ещенко,да как же так?Боец он,очень жаль его,надеюсь не подтвердится.

тренер по физподготовке у Карреры ещё тот. Треть основного состава с крестами попадали.


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 18:20)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко,да как же так?Боец он,очень жаль его,надеюсь не подтвердится.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 18:17)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В Москве находится Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, там имеется отделение спортивной травматологии, и уровень лечения на порядок выше чем в ЛЮБОЙ зарубежной частной лечебницы, даже Римской.
Но едут в Рим, а не в Новоспасский переулок, 9.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:14)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Первый раз не пожелаю здоровья...футбольный шлак

ты отбитый на всю голову.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:11)
  • +3
  •  (7)

Цитата: VS1976
Первый раз не пожелаю здоровья...футбольный шлак

и тебе здоровья мразь
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:07)
  • +1
  •  (3)

Что~то у вас там не так. В одной команде крестов больше чем во всей лиге.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#3  VS1976  ЮФО (Сегодня, 18:03)
  • -15
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Первый раз не пожелаю здоровья...футбольный шлак


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#2  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 17:54)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если кресты, то с футболом закончил.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#1  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 17:53)
  • +1
  •  (3)
online

сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев.

Леонид Федорович, ну как же так?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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