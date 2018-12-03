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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (61)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (61)
10:26
Илья Геркус: это был не наш день (5)
Илья Геркус: это был не наш день (5)
10:08
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (11)
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (11)
08:56
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (22)
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (22)
У Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки
У защитника "Спартака" Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Травму Ещенко получил в матче Лиги Европы с "Рапидом".
6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт" вместе с руководителем медицинского департамента "Спартака" Михаилом Вартапетовым. В Италии будет определён метод лечения игрока. Если будет принято решение об операции, то сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев.
ФК "Спартак"
Травму Ещенко получил в матче Лиги Европы с "Рапидом".
6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт" вместе с руководителем медицинского департамента "Спартака" Михаилом Вартапетовым. В Италии будет определён метод лечения игрока. Если будет принято решение об операции, то сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев.
ФК "Спартак"
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