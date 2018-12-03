У Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки

У защитника "Спартака" Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.Травму Ещенко получил в матче Лиги Европы с "Рапидом".6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт" вместе с руководителем медицинского департамента "Спартака" Михаилом Вартапетовым. В Италии будет определён метод лечения игрока. Если будет принято решение об операции, то сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев.