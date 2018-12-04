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Клаудио Маркизио рассказал о разнице между российским и европейским футболом

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, чем российский футбол отличается от европейского.

"В чемпионате России больше контактов между игроками, борьбы, меньше пространства и возможностей проявить свои индивидуальные качества. В Лиге Европы соперники предоставляют больше свободы, и тактически игра строится иначе. К таким различиям приходится привыкать, но в целом своим нынешним состоянием я доволен.

У каждой страны свой подход к игре, своя школа. Это зависит от многих факторов, и в частности от того, как с игроками работают тренеры. У русских игроков, как я понимаю, не всегда есть возможность перенимать зарубежный опыт, выступая за границей. Поэтому российский футбол отличается от того футбола, к которому я привык. Упор здесь сделан на физическую подготовку. Но всегда можно расти, становиться лучше и учиться друг у друга", - цитирует Маркизио официальный сайт "Зенита".
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 21:15
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