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Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону "Рубина"

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч московского "Локомотива" против казанского "Рубина" в рамках 1/4 финала Олимп — Кубка России.

"Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб "железнодорожников" это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты "Рубина". Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей", - цитирует Билялетдинова "Известия".
Теги: Билялетдинов Р. Рубин Локомотив
Сегодня, 08:15
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