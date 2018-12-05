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Адвокат Бушманов предоставил характеристику Мамаева от "Краснодара" и от соседей

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, предоставил характеристику футболиста от клуба и от соседей.

Также были ходатайства отца Мамаева Константина с гарантией залога - была предоставлена справка о наличии денег. Помимо характеристики с места работы и от соседей, было обращение супруги футболиста Аланы. Также известно, что хавбек "Краснодара" также сдал загранпаспорт.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 13:05
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#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Достаточно посмотреть на его тату и никакие характеристики не спасут, пропащий чел.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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