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Павел Мамаев готов отдать 5 миллионов в залог и согласен на домашний арест

Павел Мамаев, арестованный до 8 декабря по делам об избиениях в центре Москвы, готов отдать залог 5 миллионов рублей, чтобы выйти из СИЗО "Бутырка". Его устроит и домашний арест – либо в Краснодаре, либо в поселке Шишкин лес.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 13:41
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Спартак»
5 миллионов евро, и это штраф

да ща до суда проведут весь срок в сизо и потом их отпустят условно досрочно. мы это уже проходили


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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