Павел Мамаев готов отдать 5 миллионов в залог и согласен на домашний арест

Павел Мамаев, арестованный до 8 декабря по делам об избиениях в центре Москвы, готов отдать залог 5 миллионов рублей, чтобы выйти из СИЗО "Бутырка". Его устроит и домашний арест – либо в Краснодаре, либо в поселке Шишкин лес.Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.