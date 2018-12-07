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"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ
Сухая продвинутая статистика фиксирует: лидер у премьер-лиги должен быть другой, а "Зениту" и "Краснодару" прилично везет. Rusfootball.info выделяет эти и другие самые интересные позиции тех, кому удача сопутствует и от кого она отвернулась.
Небольшое пояснение происходящего, на случай, если вы принципиальный ретроград: xG - ожидаемые голы - продвинутый статистический показатель, качество наносимых командой ударов, которое довольно точно отражает уровень атакующей и оборонительной игры команды. На основе этого показателя (ожидаемые голы xG минус xGA ожидаемые голы противника) выводится xPTS - ожидаемые очки. Таблица, составленная на основе этих показателей, выглядела бы так.
Грубо говоря, эта таблица отражает то, на что команды наиграли в атаке и обороне. Причин, по которым статистика расходится с реальностью, может быть несколько: везение/невезение, высочайшее исполнительское мастерство (вряд ли применимо к кому-либо в РПЛ), погрешности подсчета. Как показывает опыт, "карма" в данном случае рано или поздно забирает свое, то есть команда, которой везет, может вдруг столкнуться с жутким невезением и пасть, а команда, которая при неплохой игре шла на дне, может совершить фантастический камбэк, если подождать и дать тренеру шанс. Те, от кого стоит ждать неожиданных спадов и те, от кого можно ожидать подъема - далее.
Главные везунчики
"Краснодар", который собрал множество хвалебных отзывов в осенней части турнира, пока что работает выше собственных возможностей. Прежде всего, это касается атаки: сухой суровый подсчет насчитал у южан моментов на 22 забитых мяча, в то время как противники вынули из своих ворот аж 30 (лучший результат в РПЛ). На данный момент, это связано с фантастической реализацией моментов: один Шапи-Сулейманов сумел из 1.84 xG наплодить 5 голов - это уровень прошлогоднего Харри Кейна, например. Так что, либо в "Краснодаре" растет звезда мирового футбола, либо по весне нам стоит ждать небольшого спада результативности.
Не такую же сумасшедшую, но тоже неплохую волну поймали и Ари, и Иван Игнатьев - их задача лишь перенести подобную реализацию через зиму.
Не так позитивно выглядят и дела в обороне: "Краснодару" недозабили пять голов и это непременно может вылезти, если над этим не работать. В целом же, подопечные Мусаева пока все равно наигрывают на место в Лиге Чемпионов.
Лидер чемпионата тоже пока набирает чуть больше очков, чем предполагает его игра - и это периодически дает о себе знать в виде спонтанных поражений от "Арсенала" или "Динамо". О том, что игра "Зенита" в атаке пока еще далека от идеала, говорят многие, но команда неоднократно забирала минимальные победы за счет класса в тех играх, где противник мог отыграться. В качестве наиболее яркого примера подходит выезд в Самару к "Крыльям", там петербуржцев откровенно простили. Весной Семаку стоит дорабатывать методы атаки и сохранить лидерский настрой, чтобы чаще случались уверенные победы как над "Ростовом" и реже провалы вроде "Анжи" и отскоки вроде тех самых "Крыльев".
Впрочем, сильно "Зениту" переживать не стоит: несмотря на то, что обычно статистика xG настигает команду, перебирающую очков, в чемпионате России уже есть уникальный пример, сломавший голову всем математикам на годы вперед - это "Спартак" 2016/17. Тогда красно-белым пророчили спад во второй части турнира из-за явного перебора в первой, но команда Карреры взяла и еще больше увеличила свое везение: итоговый результат, 65 очков, превысил xPTS на 24 (!!!) пункта. Клуб, который наиграл на шестое место, стал чемпионом - этим Сергей Семак может утешать себя в дни, когда футбол "Зенита" становится совсем печальным.
Главные неудачники
Логичный вопрос: если "Зенит" и "Краснодар" на первое место не наиграли, то кто же тогда должен был до него добраться? Ответ до безобразия прост и вы прочитали его секунд 10-20 назад.
ЦСКА даже с серьезно обновленным составом сумел сохранить качество игры и доказывает это лучшей в России обороной (по мнению статистики - после "Ростова", соперники армейцев пока не забили все, что могли), а также одной из лучших атак. О том, что Гончаренко за перестройку состава в этом году уже можно вручить какую-нибудь медаль, трижды сказали все, ну а то, что по качеству игры ЦСКА сейчас в лидерах - так и вообще фантастика. Тем не менее, примерно все молодые футболисты имеют серьезный недостаток - нестабильность, из-за которой рассчитывать на ровный ход по турниру и победы везде, где команда на них наиграет, довольно тяжело.
"Динамо" сумело добиться, если это достижение, самой заметной разницы между реальным положением команды и местом, где она могла бы быть. Положительные отзывы о работе Хохлова имеют больше смысла, чем кажется: да, москвичи играют не весело и не ярко, но при этом способны бороться за еврокубки, а не стоять на расстоянии поражения от вылета. Расхождение с забитыми - не забитыми мячами не такое большое, скорее бело-голубым пока не удается забирать очки в тех матчах, в которых у них есть все для победы, например, против аутсайдеров: "Анжи", "Крыльев Советов" и "Енисея". В этих противостояниях "Динамо" наиграло на 7 очков, а забрало всего 1 - поразительная ли это неуверенность, растранжиривание моментов, невезение или просто недостаток класса - неизвестно. Известно лишь то, что когда в таких матчах команда Хохлова начнет уносить хотя бы столько же, сколько заслужила, борьба за прописку перестанет ей грозить довольно быстро.
Кроме шуток, если бы Дмитрия Аленичева пару недель назад уволили, то мы бы рано или поздно действительно увидели в действии его багаж: "Енисей" по статистике не наиграл на последнее место и должен с запасом бороться за стыки. Тем не менее, невезение вылетающей команды - дело привычное и логичное, везучие туда не попадают. Задача клуба и тренерского штаба не впадать в истерику и не звать Вадима Скрипченко - задача понять, почему "Енисей" забивает меньше, чем создает (недобор - 5 голов) и пропускает больше, чем мог бы (перебор 7 голов).
Ответ "Виноват тренер" в данном случае не исчерпывающий: формально, команда играет так, что вылетать не должна. Если дело в классе игроков, то тогда, увы, можно прощаться, но если дело в конкретных игровых ситуациях и моментах, то второй шанс штабу Аленичева дать можно.
Другие
"Рубин", "Ахмат", "Арсенал" и "Анжи" идут максимально близко к статистике xPTS и находятся примерно не тех же местах, на которых должны. Сенсационно крепкий "Ростов" Валерия Карпина даже слегка не добирает очков, клуб способен прибавить и бороться за место не только в Лиге Европы, но и выше.
"Спартаку" и "Локомотиву", идущим в реальной таблице рядом, пока немного помогает удача, как бы смешно это не звучало применительно к двум последним чемпионам на фоне новостей. При этом стоит отметить уникальный случай: красно-белые единственная команда турнира, которая в точности следует ожидаемым забитым и пропущенным голам.
"Урал" и "Оренбург", забравшиеся в верхнюю половину таблицы, выступают лучше ожидаемого. Статистика считает, что обе команды должны бороться за стыки, однако за счет везения в атаке ("Оренбург") и везения в защите ("Урал") они там, где есть. Кстати, идущая рядом "Уфа" могла чувствовать себя гораздо спокойнее и находиться не в одном очке от прямого вылета, а как минимум в пяти, но игра на несколько фронтов и уход лидеров подскосили силы клуба в начале сезона.
Наконец, действительно печальной ситуация представляется для "Анжи" и "Крыльев". По статистике именно они с большей вероятностью покинут РПЛ напрямую, если во второй части чемпионата ничего не изменится.
Им бы не помешала пара погрешностей.
Статистические данные: Understat.com
Петр Мельников, Rusfootball.info
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