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Ильзат Ахметов: постараюсь и дальше прогрессировать

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал получение награды национальной премии "Первая пятёрка".

"Я очень рад, что получил эту награду. В первую очередь благодарен тренерскому штабу ЦСКА и партнёрам по команде, всему нашему клубу и болельщикам за то доверие, которое они мне оказали – без него я бы не смог играть. Также спасибо всем моим родным и близким за поддержку! Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой!", - цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Теги: Ахметов ЦСКА
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