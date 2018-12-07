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Александр Шикунов: матч с "Ростовом" пройдет в субботу

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о готовности стадиона "Самара Арена" к матчу 17-го тура премьер-лиги против "Ростова", который пройдет в субботу, 8 декабря (12.30 по Москве).

- Стадион и поле готовы?

- А почему нет? У нас нет низкой температуры. Термометр показывает всего минус 4.

- То есть, угрозы переноса встречи с дончанами нет?

- Вообще никаких шансов на это. Завтра будет плюс 1. Хорошая погода, да пройдет игра днем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шикунов Ростов
Сегодня, 17:40
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