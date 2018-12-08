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Сергей Хусаинов: арбитр принял верное решение, назначив пенальти в ворота "Анжи"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал фол на Александре Ломовицком в матче 17-го тура премьер-лиги между "Анжи" и "Спартаком".

Защитник махачкалинского клуба Евгений Гапон на 44-й минуте в своей штрафной сбил хавбека красно-белых, и главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Зе Луиш.

"Была подножка в штрафной площади. Арбитр принял верное решение. Тут даже нечего спорить", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Анжи Спартак
Сегодня, 22:15
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#1  avnik  море (Сегодня, 22:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Безбородов заплакал и показал на точку. ))))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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