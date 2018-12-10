Эрик Бикфалви: хотим попасть в топ-6 по итогам чемпионата

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви подвел итоги матча с "Динамо" (0:4) в 17-м туре чемпионата России."Худшая игра нашей команды в этом сезоне. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть и показать все, на что мы способны, во второй части чемпионата.Я думаю, что по итогам 17 туров мы могли быть выше в таблице. Мы потеряли очки в играх с "Анжи", "Крыльями Советов" и "Уфой". Нам нужно было побеждать в этих матчах.Мы хотим попасть в топ-6 по итогам чемпионата, но сделать это будет тяжело", – сказал Бикфалви.