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Эрик Бикфалви: хотим попасть в топ-6 по итогам чемпионата

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви подвел итоги матча с "Динамо" (0:4) в 17-м туре чемпионата России.

"Худшая игра нашей команды в этом сезоне. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть и показать все, на что мы способны, во второй части чемпионата.

Я думаю, что по итогам 17 туров мы могли быть выше в таблице. Мы потеряли очки в играх с "Анжи", "Крыльями Советов" и "Уфой". Нам нужно было побеждать в этих матчах.

Мы хотим попасть в топ-6 по итогам чемпионата, но сделать это будет тяжело", – сказал Бикфалви.

ТАСС
Теги: Бикфалви Урал Динамо
Сегодня, 10:31
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