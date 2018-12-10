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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
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Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе Сергея Карасёва на матче "Крылья Советов" - "Ростов", по итогам которого главный тренер дончан Валерий Карпин бурно выражал недовольство судейством.
- Не могу это комментировать, какую оценку он получил. Могу сказать в общих чертах. Я удовлетворен работой Сергея и поддерживаю его в ключевых решениях в игре "Крылья Советов" - "Ростов". Да, есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов, - цитирует Егорова "СЭ".
- Не могу это комментировать, какую оценку он получил. Могу сказать в общих чертах. Я удовлетворен работой Сергея и поддерживаю его в ключевых решениях в игре "Крылья Советов" - "Ростов". Да, есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов, - цитирует Егорова "СЭ".
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