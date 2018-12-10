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Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе Сергея Карасёва на матче "Крылья Советов" - "Ростов", по итогам которого главный тренер дончан Валерий Карпин бурно выражал недовольство судейством.

- Не могу это комментировать, какую оценку он получил. Могу сказать в общих чертах. Я удовлетворен работой Сергея и поддерживаю его в ключевых решениях в игре "Крылья Советов" - "Ростов". Да, есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов, - цитирует Егорова "СЭ".
Теги: Егоров Карасев Крылья Советов Ростов Карпин
Сегодня, 16:48
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#2  donchak  Ростов на дону (Сегодня, 17:48)
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online
Болеет за:
«Ростов»
судья был куплен с потрохами или он просто ненавидит ростов или поступил приказ свыше.Все судейство -комедия , оправдания смешные Судейская мафия давно потеряла совесть короче кругом одни гондурасы
Регистрация: 16.04.2018 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
ЦСКА
есть некоторые нюансы, но более развернутый комментарий я пока давать не готов,
Жду указаний от начальства !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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