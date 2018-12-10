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Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме (видео)

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.

Фильм размещён на канале кинокомпании Юрия Яшникова в YouTube. В фильме Ещенко сыграл самого себя, а в роли директора школы-интерната снялся Назаров. Песню из фильма исполнил друг Ещенко — Арзу Мусаев.



В фильме рассказывается о детях из школы-интерната, которые мечтают стать футболистами. Однажды к ним в гости приехал Ещенко.

34-летний Ещенко родился в Иркутске. В возрасте девяти лет он остался без родителей, которые погибли. Его воспитала родная сестра бабушки. С понедельника по пятницу он находился в школе-интернате.

Чемпионат
Теги: Ещенко Спартак
Вчера, 23:55
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