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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Веденеев: в Европе футболисты больше дорожат своим именем, чем зарплатой
Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info поделился мнением о вчерашнем выступлении наших клубов в Лиге Европы.
- Что выдумаете об этом черном четверге для наших клубов в Лиге Европы?
- У каждого клуба свои отдельные причины. У "Зенита" это вообще целый букет причин, не позволяющий играть в футбол. Массовая ротация, отсутствие сыгранности, физической формы, близость отпуска и качество поля. В атакующих действиях совсем ничего не получалось и виной тому не лучшего качества поле.
У "Краснодара" тоже интересная картина. "Севилья" играла на невероятных скоростях. Несмотря на наличие сильных игроков, "быки" не смогли приблизиться к этим скоростям. А когда дело уже было сделано, испанцы сбавили обороты и докатили до такого результата.
У каждой команды свои причины. У многих проблемы. Вон "Милан" проиграл, у итальянских клубов трудности. У "Севильи" в составе было всего три испанца. Отличная команда и никаких разговоров о том, что нужно ставить и развивать своих не ведется. Если нужно занимать высокие места в Европе - в паспорт не нужно заглядывать.
- Речь даже не о самой игре, а об отсутствии характера. Ни одна команда, как будто не билась на поле.
- Состав "Зенита" очень неоднозначный. По сути это был товарищеский матч. Игроки, которые вышли на игру, в основе не играют как раз по этой причине, которые вы называете. Нет спортивного стержня. У "Краснодара" это есть, но там сказался более высокий класс соперника.
Это международный матч. Здесь важна каждая мелочь. Из мелочей и складывается результат. "Славия" была лучше в отдельных эпизодах. Тут поборолись, там выиграли единоборство, в другом месте подбор забрали. Из этого и складывается такой итог. В нашем чемпионате таких игр нет.
У ЦСКА была обратная ситуация - массовая ротация была у "Реала". И они позволяли армейцам делать, что угодно.
- Ну то есть никакой трагедии в этих результатах нет? "Зенит" и "Краснодар" все таки вышли из группы.
- Ну да. Даже, если бы они прошли никакой трагедии не было бы. Выход или невыход никак не повлияют на их игру. Для
"Спартака" даже лучше, что они вылетели. Смогут планомерно готовится к чемпионату. А "Зениту" и "Краснодару" придется форсировать подготовку.
Я всегда расстраиваюсь, когда игры нет у команды. У "Краснодара" игра есть. И самим футболистам эта игра нравится. Про ЦСКА можно сказать то же самое. А вот с "Зенитом" ситуация обратная - у них на лицах написано, что рисунок игры им не нравится. Так что выход в плей-офф ничего не значит.
- "Краснодар" и "Зенит" - два лидера чемпионата. Вы считаете, что они могут подсесть весной из-за Лиги Европы?
- У нас есть пять команд, играющих приблизительно на одном уровне. Просто с перепадами. "Зенит" растерял свое преимущество буквально за два тура. Он может как оторваться, так и опуститься ниже тройки. Тем более им еще предстоит сыграть ответный матч с "Краснодаром". Может произойти все, что угодно, тем более они теряют очки даже со слабыми соперниками.
- Насколько важно, чтобы игрокам нравилась игра своей команды?
- Многое зависит от тренера. Сможет ли он убедить. Вот как Семин. Силой своего имени, характера, голоса. Или он убеждает игрока 15 раз пойти в подкат, или этот игрок садится на лавку. Или нужно длительно подбирать состав под нужный тренеру футбол. Если это удается, то все играют с удовольствием, все бьются.
В "Зените" сейчас этого нету. Семак в какой-то момент увидел, что команда не может играть в созидательный футбол и перестроился на оборону. И это стало все однобоко. Он не дает игрокам созидать и не убеждает их как Семин. И вот "Зенит" застрял в полупозиции. Чем быстрее он убедит игроков, что нужно играть и в такой футбол, и в такой. Когда не достает физики, нужно играть на самоотдаче и желании. Кузяев, Иванович, с натяжкой Дриусси. А большинство игроков не готовы выкладываться в каждой игре.
- Это странно, ведь тот же Заболотный попал в "Зенит" не за мастерство, а за желание.
- Заболотный просто вышел из формы, пока сидел на скамейке. Это большая проблема. Есть хороший пример из Европы, где тот же Буффон, сидит на скамейке и в любой матч может выйти и сыграть с листа. Потмоу что там такой опыт, что не нужна никакая игровая практика. Но это вратарь. Полевого игрока для ротации не найти. Вот Маркизио, просидел месяц на скамейке и вот, как он выглядит сейчас, когда пахать нужно.
Это сложная ситуация. Нужны 15-16 человек обоймы с высоким уровнем мотивации, которые способны играть дважды в неделю. И способны в случае чего остаться на скамейке или выйти подменить кого-то. Любому игроку не нравится сидеть на лавке. На длинной дистанции эта проблема неразрешима. Нужна обойма, нужна скамейка, но все хотят играть.
В Европе футболисты больше дорожат своим именем, чем зарплатой. У нас такого нет. В Европе футболист знает, что если он не играет, он будет готовиться сам. У него свое поле, свой бассейн, свои тренажеры. Наши на такой образ жизни еще не перешли.
Rusfootball.info
- Что выдумаете об этом черном четверге для наших клубов в Лиге Европы?
- У каждого клуба свои отдельные причины. У "Зенита" это вообще целый букет причин, не позволяющий играть в футбол. Массовая ротация, отсутствие сыгранности, физической формы, близость отпуска и качество поля. В атакующих действиях совсем ничего не получалось и виной тому не лучшего качества поле.
У "Краснодара" тоже интересная картина. "Севилья" играла на невероятных скоростях. Несмотря на наличие сильных игроков, "быки" не смогли приблизиться к этим скоростям. А когда дело уже было сделано, испанцы сбавили обороты и докатили до такого результата.
У каждой команды свои причины. У многих проблемы. Вон "Милан" проиграл, у итальянских клубов трудности. У "Севильи" в составе было всего три испанца. Отличная команда и никаких разговоров о том, что нужно ставить и развивать своих не ведется. Если нужно занимать высокие места в Европе - в паспорт не нужно заглядывать.
- Речь даже не о самой игре, а об отсутствии характера. Ни одна команда, как будто не билась на поле.
- Состав "Зенита" очень неоднозначный. По сути это был товарищеский матч. Игроки, которые вышли на игру, в основе не играют как раз по этой причине, которые вы называете. Нет спортивного стержня. У "Краснодара" это есть, но там сказался более высокий класс соперника.
Это международный матч. Здесь важна каждая мелочь. Из мелочей и складывается результат. "Славия" была лучше в отдельных эпизодах. Тут поборолись, там выиграли единоборство, в другом месте подбор забрали. Из этого и складывается такой итог. В нашем чемпионате таких игр нет.
У ЦСКА была обратная ситуация - массовая ротация была у "Реала". И они позволяли армейцам делать, что угодно.
- Ну то есть никакой трагедии в этих результатах нет? "Зенит" и "Краснодар" все таки вышли из группы.
- Ну да. Даже, если бы они прошли никакой трагедии не было бы. Выход или невыход никак не повлияют на их игру. Для
"Спартака" даже лучше, что они вылетели. Смогут планомерно готовится к чемпионату. А "Зениту" и "Краснодару" придется форсировать подготовку.
Я всегда расстраиваюсь, когда игры нет у команды. У "Краснодара" игра есть. И самим футболистам эта игра нравится. Про ЦСКА можно сказать то же самое. А вот с "Зенитом" ситуация обратная - у них на лицах написано, что рисунок игры им не нравится. Так что выход в плей-офф ничего не значит.
- "Краснодар" и "Зенит" - два лидера чемпионата. Вы считаете, что они могут подсесть весной из-за Лиги Европы?
- У нас есть пять команд, играющих приблизительно на одном уровне. Просто с перепадами. "Зенит" растерял свое преимущество буквально за два тура. Он может как оторваться, так и опуститься ниже тройки. Тем более им еще предстоит сыграть ответный матч с "Краснодаром". Может произойти все, что угодно, тем более они теряют очки даже со слабыми соперниками.
- Насколько важно, чтобы игрокам нравилась игра своей команды?
- Многое зависит от тренера. Сможет ли он убедить. Вот как Семин. Силой своего имени, характера, голоса. Или он убеждает игрока 15 раз пойти в подкат, или этот игрок садится на лавку. Или нужно длительно подбирать состав под нужный тренеру футбол. Если это удается, то все играют с удовольствием, все бьются.
В "Зените" сейчас этого нету. Семак в какой-то момент увидел, что команда не может играть в созидательный футбол и перестроился на оборону. И это стало все однобоко. Он не дает игрокам созидать и не убеждает их как Семин. И вот "Зенит" застрял в полупозиции. Чем быстрее он убедит игроков, что нужно играть и в такой футбол, и в такой. Когда не достает физики, нужно играть на самоотдаче и желании. Кузяев, Иванович, с натяжкой Дриусси. А большинство игроков не готовы выкладываться в каждой игре.
- Это странно, ведь тот же Заболотный попал в "Зенит" не за мастерство, а за желание.
- Заболотный просто вышел из формы, пока сидел на скамейке. Это большая проблема. Есть хороший пример из Европы, где тот же Буффон, сидит на скамейке и в любой матч может выйти и сыграть с листа. Потмоу что там такой опыт, что не нужна никакая игровая практика. Но это вратарь. Полевого игрока для ротации не найти. Вот Маркизио, просидел месяц на скамейке и вот, как он выглядит сейчас, когда пахать нужно.
Это сложная ситуация. Нужны 15-16 человек обоймы с высоким уровнем мотивации, которые способны играть дважды в неделю. И способны в случае чего остаться на скамейке или выйти подменить кого-то. Любому игроку не нравится сидеть на лавке. На длинной дистанции эта проблема неразрешима. Нужна обойма, нужна скамейка, но все хотят играть.
В Европе футболисты больше дорожат своим именем, чем зарплатой. У нас такого нет. В Европе футболист знает, что если он не играет, он будет готовиться сам. У него свое поле, свой бассейн, свои тренажеры. Наши на такой образ жизни еще не перешли.
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