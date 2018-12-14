Рауль Рианчо: сила "Спартака" не в Глушакове

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказал свое отношение к полузащитнику Денису Глушакову.– Сила "Спартака" не в Глушакове, Зе Луише или Луизе Адриану. Сила "Спартака" в команде. Глушаков – важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В "Спартаке" вообще нет незаменимых футболистов – и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав. Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее "Спартака" не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.– Когда-то давно я читал интервью одного бразильца, который играл в Испании, не помню точно, кто это был. Он сказал очень важную вещь: "Футбол – это состояние души. Если моя голова наполнена заботами, проблемами с детьми и женой, это все найдет свое отражение на поле. Это не получится скрыть". У Глушакова сейчас очень сложный период в семье, что, разумеется, влияет на его игру. Уверен, он все держит в себе, и только ему известно, что происходит в его голове, потому что я никогда не видел Дениса без улыбки на лице.– Опишите его характер несколькими словами.– Он веселый человек, всегда улыбался и тепло приветствовал меня. У него есть свои особенности – как и у всех, – но между нами было взаимное уважение.