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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Спартак" подает иск на 20 тысяч евро к болельщику, пытавшемуся напасть на Глушакова
"Спартак" подает иск к болельщику Мирославу Голунову.
Напомним, Голунов выбежал на поле "Открытие Арены" во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) и попытался ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщика увели с поля стюарды. За нападение Голунов получил 10 суток ареста и пятилетний запрет на посещение любых спортивных мероприятий. Мирослав уже успел выйти на свободу.
По словам Голунова, сумма иска к нему со стороны "Спартака" составляет 20 тысяч евро. Об этом его по телефону уведомил представитель московского клуба.
Sport24
Напомним, Голунов выбежал на поле "Открытие Арены" во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) и попытался ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщика увели с поля стюарды. За нападение Голунов получил 10 суток ареста и пятилетний запрет на посещение любых спортивных мероприятий. Мирослав уже успел выйти на свободу.
По словам Голунова, сумма иска к нему со стороны "Спартака" составляет 20 тысяч евро. Об этом его по телефону уведомил представитель московского клуба.
Sport24
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