"Спартак" подает иск на 20 тысяч евро к болельщику, пытавшемуся напасть на Глушакова

"Спартак" подает иск к болельщику Мирославу Голунову.Напомним, Голунов выбежал на поле "Открытие Арены" во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) и попытался ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщика увели с поля стюарды. За нападение Голунов получил 10 суток ареста и пятилетний запрет на посещение любых спортивных мероприятий. Мирослав уже успел выйти на свободу.По словам Голунова, сумма иска к нему со стороны "Спартака" составляет 20 тысяч евро. Об этом его по телефону уведомил представитель московского клуба.