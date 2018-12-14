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"Спартак" подает иск на 20 тысяч евро к болельщику, пытавшемуся напасть на Глушакова

"Спартак" подает иск к болельщику Мирославу Голунову.

Напомним, Голунов выбежал на поле "Открытие Арены" во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) и попытался ударить капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщика увели с поля стюарды. За нападение Голунов получил 10 суток ареста и пятилетний запрет на посещение любых спортивных мероприятий. Мирослав уже успел выйти на свободу.

По словам Голунова, сумма иска к нему со стороны "Спартака" составляет 20 тысяч евро. Об этом его по телефону уведомил представитель московского клуба.

Sport24
Теги: Спартак Глушаков
Вчера, 23:15
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#5  yuri  спб (Вчера, 23:51)
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Цитата: Borg
Опять про эту кучу говна((( Ну что за чмырье в этом клубишке(((

Очень правильно, сказано. Пока 321 пишут идиотизм свой жирными телесами, настоящие воины занимают первые фирст места. Гавно соизволит лишь менять подгузники 0-7, верно.
АС ДС


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Вчера, 23:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Дешовочка не удержалась. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Borg  Burg (Вчера, 23:38)
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online

Опять про эту кучу говна((( Ну что за чмырье в этом клубишке(((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  XERX  - (Вчера, 23:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что,давай кафель,башляй!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Вчера, 23:33)
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Болеет за:
ЦСКА
Это зря...пиdорская позиция клубишки...уже все зашкварились в этой сранине, начиная от игроков, заканчивая руководством....
Федя, ты прости их


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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