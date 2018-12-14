Рауль Рианчо: мне больно и грустно, что "Спартак" закончил борьбу в еврокубках

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что вылет красно-белых из Лиги Европы закономерен.– Да. Футбол устроен так, что в одном отдельно взятом матче итог может быть несправедлив. Но когда речь идет о турнире, где команда проводит минимум шесть игр, результат, как правило, закономерен. Мне больно и грустно, что "Спартак" закончил борьбу в еврокубках, потому что часть моего сердца осталась с красно-белыми, я сохранил очень теплые отношения с людьми, которые работают в клубе. Я смотрел вчерашнюю игру и хотел, чтобы команда попала в плей-офф, но следует признать – футбол на дистанции расставляет всех по тем местам, которые были заслужены.