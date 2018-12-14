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Фанат, который прорвался к Глушакову: "Спартак" подает иск ко мне на 20 тысяч евро

"Спартак" подает иск в отношении болельщика команды Мирослава Голунова, который во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (1:2, 29 ноября) прорвался к капитану красно-белых Денису Глушакову.

Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с "Рапидом" московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч – за прорыв Голунова на поле.

– Мне позвонил представитель "Спартака", сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, – отметил Голунов.

– Вы уверены, что это из "Спартака" звонили, а не мошенники какие-нибудь?

– Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.

– А кто именно звонил?

– Имени не спросил.

– Что сказали?

– Что "Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч – из-за меня.

– Какими будут ваши дальнейшие действия?

– С адвокатом будет обжаловать все это в суде.

– Как в целом прокомментируете действия клуба, который решил отсудить у болельщика 20 тысяч евро?

– Думаю, просто решили переложить ответственность.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Вчера, 23:44
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#5  rocker31  К-G (Сегодня, 00:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что же ты,Кафель,где ты? Аууу!? Ты же крутой мэн-оплати чуваку штраф! Или ты тока по 10 штук деревянных переводить можешь,да языком своим трепать?
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#4  Юрий Двинянинов   (Сегодня, 00:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бородатый лилипут попал на бабки !
Регистрация: 14.12.2018 [жалоба]
#3  Borg  Burg (Сегодня, 00:09)
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online

Помоешники.Скоро бутылки начнут собирать вокруг стадика.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Вчера, 23:54)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
оказывается каков Глушаков


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:47)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дискриминация адекватных болельщиков, как это по-свински. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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