Фанат, который прорвался к Глушакову: "Спартак" подает иск ко мне на 20 тысяч евро

"Спартак" подает иск в отношении болельщика команды Мирослава Голунова, который во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (1:2, 29 ноября) прорвался к капитану красно-белых Денису Глушакову.Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с "Рапидом" московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч – за прорыв Голунова на поле.– Мне позвонил представитель "Спартака", сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, – отметил Голунов.– Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.– Имени не спросил.– Что "Спартак" оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч – из-за меня.– С адвокатом будет обжаловать все это в суде.– Думаю, просто решили переложить ответственность.