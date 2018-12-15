Рауль Рианчо: в "Спартаке" происходит реставрация

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что 2018 год стоит назвать провальным для красно-белых. Специалист входил в тренерский штаб Массимо Карреры, после его отставки недолго руководил командой, до назначения Олега Кононова.– Нет, я бы не назвал это провалом. "Спартак" находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов.