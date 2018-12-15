Новости партнеров

"Краснодар" не будет предлагать Перейре новый контракт

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра намерен покинуть клуб и страну по окончании своего контракта с "быками" летом 2019 года.

В настоящее время клуб не предложил 28-летнему уругвайцу продление контракта, а игрок склонен завершить российский этап своей карьеры по семейным обстоятельствам. В январе Перейра сможет подписать контракт с другой командой и летом начать выступать за нее,
"Краснодар" же уже зимой намерен пригласить игрока на позицию Перейры, чтобы не иметь проблем, когда уругваец покинет клуб.

Перейра перешел в "Краснодар" в начале 2013 года из аргентинского "Лануса". За это время он провел 142 матча за "быков" в чемпионате России, забив в них 20 голов.

Sport24
Теги: Перейра Краснодар
Сегодня, 20:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 21:27)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: лад
Качественный игрок, однако в Краснодаре давали мало времени играть в поле.

нормально ему давали играть, просто он уже как года 2 деградирует стабильно, выйдет на поле, 15-20 минут играет, потом растворяет, не видно не делания, ни старания...

так что лично я рад что его не переподписали, жаль только что снова бесплатно уйдет игрок, за которого можно было бы получить пару лямов...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 21:12)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Качественный игрок, однако в Краснодаре давали мало времени играть в поле.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.