"Краснодар" не будет предлагать Перейре новый контракт

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра намерен покинуть клуб и страну по окончании своего контракта с "быками" летом 2019 года.В настоящее время клуб не предложил 28-летнему уругвайцу продление контракта, а игрок склонен завершить российский этап своей карьеры по семейным обстоятельствам. В январе Перейра сможет подписать контракт с другой командой и летом начать выступать за нее,"Краснодар" же уже зимой намерен пригласить игрока на позицию Перейры, чтобы не иметь проблем, когда уругваец покинет клуб.Перейра перешел в "Краснодар" в начале 2013 года из аргентинского "Лануса". За это время он провел 142 матча за "быков" в чемпионате России, забив в них 20 голов.