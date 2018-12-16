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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения
Сборная России поздравила своего тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 45 лет.
В сборной он работает с августа 2016 года.
"Поздравляем тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения! Желаем Мирославу Юрьевичу счастья, здоровья и всего самого хорошего", - говорится в сообщении.
В сборной он работает с августа 2016 года.
"Поздравляем тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения! Желаем Мирославу Юрьевичу счастья, здоровья и всего самого хорошего", - говорится в сообщении.
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