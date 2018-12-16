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Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России поздравила своего тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 45 лет.

В сборной он работает с августа 2016 года.

"Поздравляем тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения! Желаем Мирославу Юрьевичу счастья, здоровья и всего самого хорошего", - говорится в сообщении.
Теги: Сборная России Ромащенко
Сегодня, 14:56
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